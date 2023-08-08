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Експерт пояснив, якої мети намагаються досягти ЗСУ ударами по мостах на Херсонщині

8 серпня 2023 13:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, якої мети намагаються досягти ЗСУ ударами по мостах на Херсонщині
Одна зі знищених ЗСУ транспортних артерій окупантів. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Удари української армії по мостах в Херсонській області, з одного боку, демонструють можливості ЗСУ для контролю за глибоким тилом окупаційної армії. З іншого – уже тут і зараз росіяни отримали серйозні логістичні проблеми в регіоні.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дві мети Сил оборони України

За словами Дмитра Снєгирьова, удари по мостах біля Чонгара та Генічеська виконують дві важливі функції.

"Це, з одного боку, демонстрація спроможності ЗСУ завдавати подібних ударів по тилах російських військ. Але головне — практична складова", — підкреслив військовий експерт.

Зараз, після цих і попередніх ударів йдеться про значне погіршення логістики окупаційних військ.

У росіян, зазначив Снєгирьов, по суті залишається лише транспортний шлях через Армянськ.

Чим обернулися удари по мостах для росіян

Перш за все, наголосив експерт, окупанти отримали збільшення транспортного навантаження на цей логістичний маршрут, через Перекопський перешийок.

Крім того, це і збільшення часу на постачання зброї і боєприпасів, що послаблює позиції окупаційного контингенту.

"І головне — це те, що навіть той шлях, не кажучи уже про ті, які були обстріляні, перебуває під вогневим контролем ЗСУ", — додав Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що 6 серпня, Україна уразила Чонгарський та Генічеський мости. 

Також Новини.LIVE писали, що після точкових ударів по логістичних шляхах постачання на тимчасово окупованому півдні ворог відчуває небезпеку. Окупантам доводиться транспортували резерви на критично близькій відстані до українських Сил оборони.

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