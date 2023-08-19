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У Росії цинічно "виправдалися" за ракетний удар по Чернігову

19 серпня 2023 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії цинічно "виправдалися" за ракетний удар по Чернігову
Наслідки російського удару по Чернігові. Фото: МВС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після ракетного удару окупантів по Драмтеатру в Чернігові ворог почав цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових фахівців ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковане під фестиваль "Лютих пташок".

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело, яке нібито знайоме із ситуацією.

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Джерело розповіло для росЗМІ, що місце збору військових фахівців ЗСУ з бойових дронів нібито маскувалося під фестиваль. Воно також надало "копію запрошення" на цей захід, в якому людей закликали "приходити в цивільному одязі".

"Закликаємо приходити на захід у цивільному одязі. За можливості переодягнути військову форму, щоб уникнути ідентифікації заходу як причетного до військової сфери", — йдеться в "копії запрошення".

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Фейкове запрошення. Фото: росЗМІ

У ньому також йдеться, що захід нібито є закритим та містить чутливу для обороноздатності країни інформацію.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Не лише джерело росЗМІ прокоментувало удар по Чернігову. Російський пропагандист Володимир Соловйов також вирішив відреагувати. Він опублікував у своєму Telegram-каналі допис російського ЗМІ, яке написало чергову нісенітницю. Варто зазначити, що у РФ сильно активізувалася, щоб придумати виправдання свого цинічного удару.

"Турки повідомляють, що в будівлі драмтеатру могли зберігатися українські боєприпаси для баражування "Бобер", звідки їх вивозили до місця старту в Чернігівській області", — йдеться у повідомленні.

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Допис в Telegram-каналі Соловйова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце "прильоту" у Чернігові.

Додамо, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

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