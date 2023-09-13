Эксперт объяснил, о чем свидетельствует масштаб ракетной атаки на Севастополь

Ночной Севастополь после ракетного удара по военному объекту оккупантов. Фото из соцсетей

Массированный ракетный удар по военному объекту в Севастополе — это показатель силы ВСУ. Кроме того, такая атака — это лишь первый этап широкомасштабной операции украинской армии в Крыму.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Это только первый этап

Подобные операции в классификации НАТО называются "первый этапом каскадного характера планирования операции".

На этом этапе под огневой контроль берутся логистические пути и базы скопления вооружения и боеприпасов.

Эксперт подчеркнул, что именно так и действует украинская армия — наносит точечные удары по российским военным объектам.

Цель атаки и возможности ВСУ

Эта атака, уверен эксперт, направлена на снижение активности Черноморского флота страны-агрессора в регионе.

Кроме того, отметил Дмитрий Снегирев, можно классифицировать этот удар как возмездие за российские атаки на украинскую инфраструктуру.

Особенно важна информация, которую обнародовала оккупационная "власть" Крыма — о количестве задействованных ракет. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о серьезных возможностях украинской армии в этой области.

"Десять крылатых ракет это достаточно показательно", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу, где повреждены два российских корабля. В местных пабликах утверждали, что взрывов в районе было около трех.

Минобороны РФ заявило о ракетной атаке на судоремонтный завод в Севастополе, а оккупационные власти города заявили о 24 пострадавших.