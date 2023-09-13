Эксперт объяснил, о чем свидетельствует масштаб ракетной атаки на Севастополь
Массированный ракетный удар по военному объекту в Севастополе — это показатель силы ВСУ. Кроме того, такая атака — это лишь первый этап широкомасштабной операции украинской армии в Крыму.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
Это только первый этап
Подобные операции в классификации НАТО называются "первый этапом каскадного характера планирования операции".
На этом этапе под огневой контроль берутся логистические пути и базы скопления вооружения и боеприпасов.
Эксперт подчеркнул, что именно так и действует украинская армия — наносит точечные удары по российским военным объектам.
Цель атаки и возможности ВСУ
Эта атака, уверен эксперт, направлена на снижение активности Черноморского флота страны-агрессора в регионе.
Кроме того, отметил Дмитрий Снегирев, можно классифицировать этот удар как возмездие за российские атаки на украинскую инфраструктуру.
Особенно важна информация, которую обнародовала оккупационная "власть" Крыма — о количестве задействованных ракет. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о серьезных возможностях украинской армии в этой области.
"Десять крылатых ракет это достаточно показательно", — подчеркнул Снегирев.
Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу, где повреждены два российских корабля. В местных пабликах утверждали, что взрывов в районе было около трех.
Минобороны РФ заявило о ракетной атаке на судоремонтный завод в Севастополе, а оккупационные власти города заявили о 24 пострадавших.