Для чого Україні касетні боєприпаси: експерт пояснив

Касетні боєприпаси. Фото: google

Касетні боєприпаси — це важливе озброєння для того, щоб вибивати російського ворога, зокрема піхоту, з території України. Окрім цього, такий вид боєприпасів є ефективним для ведення оборони.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Важливість касетних боєприпасів

За словами експерта, касетні боєприпаси, які передав Захід, можуть бути більш ефективні порівняно з радянськими. Тож вони матимуть більше значення для того, щоб "викурювати піхоту".

"Можливо, західні боєприпаси такого типу можуть бути більш ефективними, ніж радянського зразка, які застосовуються зараз. І це, мабуть, буде мати значення для нашої армії під час ведення наступальних дій, для того щоби "викурювати" піхоту противника з укріплених позицій, з окопів", — каже Машовець.

Касетні боєприпаси для оборони

Касетні боєприпаси, як стверджує Машовець, є важливим озброєнням для ведення оборони. Особливо тоді, коли противник наступає, а також використовує свої наземні частини і підрозділи у щільних бойових порядках.

"Тоді касетні боєприпаси найбільш ефективні, вони наносять вагоме ураження. Тобто насамперед вони ефективні проти піхоти, яка перебуває або поза межами укриття на відкритій місцевості, або в укриттях відкритого типу, або в легкоброньованій техніці, яка вражається цими боєприпасами", — каже Машовець.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія може використати касетні боєприпаси у війні. Це країна зробить у тому випадку, якщо Україна застосує таке озброєння першою.

Додамо, що Мільярдер та підприємець Ілон Маск називає лицемірством постачання касетних снарядів в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Він вважає, що таке рішення призведе до негативних наслідків.