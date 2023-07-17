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Эксперт объяснил важность кассетных боеприпасов для наступления ВСУ

17 июля 2023 11:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зачем Украине кассетные боеприпасы: эксперт объяснил
Кассетные боеприпасы. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Кассетные боеприпасы — это важное вооружение для того, чтобы выбивать российского врага, в том числе пехоту, с территории Украины. Кроме этого, такой вид боеприпасов эффективен для ведения обороны.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью РБК-Украина.

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Важность кассетных боеприпасов

По словам эксперта, кассетные боеприпасы, переданные Западом, могут быть более эффективными по сравнению с советскими. Поэтому они будут иметь большее значение для того, чтобы "выкуривать пехоту".

"Возможно, западные боеприпасы такого типа могут быть более эффективными, чем применяемые сейчас советского образца. И это, пожалуй, будет иметь значение для нашей армии во время ведения наступательных действий, для того чтобы "выкуривать" пехоту противника с укрепленных позиций, из окопов", — говорит Машовец.

Кассетные боеприпасы для обороны

Кассетные боеприпасы, как утверждает Машовец, являются важным вооружением для обороны. Особенно когда противник наступает, а также использует свои наземные части и подразделения в плотных боевых порядках.

"Тогда кассетные боеприпасы наиболее эффективны, они наносят весомое поражение. То есть, прежде всего, они эффективны против пехоты, которая находится либо за пределами укрытия на открытой местности, либо в укрытиях открытого типа, либо в легкобронированной технике, которая поражается этими боеприпасами", — говорит Машовец.

Напомним, Путин заявил, что Россия может использовать кассетные боеприпасы в войне. Это страна сделает в том случае, если Украина применит такое вооружение первой.

Добавим, что Миллиардер и предприниматель Илон Маск называет лицемерием поставку кассетных снарядов в Украину из Соединенных Штатов Америки. Он считает, что такое решение приведет к негативным последствиям.

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