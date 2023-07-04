Чи підуть "вагнерівці" у наступ з території Білорусі

Воєнний аналітик полковник Петро Черник. Фото: Military Media Center

Наступ найманців кримінального угруповання ПВК "Вагнер" з території Білорусі малоймовірний. Однак, в разі чого Сили Оборони України готові дати гідну відсіч.

Про це повідомляє воєнний аналітик та полковник Петро Черник.

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"На момент заколоту ця ПВК, згідно з заявами, налічувала до 25 тис. осіб і мала важке озброєння, яке наразі має повернутися у розпорядження міноборони рф. При цьому з огляду на торішній досвід для організації операцій на цьому напрямку противник потребуватиме наявності щонайменше 40 тис. корпусу у супроводі 825 танків, 2,5 тис. бойових машин і щонайменше 1 тис. артсистем", — заявив аналітик.

Навіть якщо найманці злочинної групи вирішать іти у наступ, то вони зіштовхнуться з іншими проблемами. А саме болотистою та лісовою місцевістю, яка ускладнює просування. До того ж ЗСУ замінували значну територію на цьому напрямку, яке, за словами Черника, сягає до 2 км глибини.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні пильно стежать за майбутньою загрозою від дій "вагнерівців", які можуть перебувати в Білорусі. Це питання не зняте з порядку денного.