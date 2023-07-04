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Эксперт рассказал, пойдут ли "вагнеровцы" в наступление с территории Беларуси

4 июля 2023 15:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пойдут ли "вагнеровцы" в наступление с территории Беларуси
Военный аналитик полковник Петр Черник. Фото: Military Media Center
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Наступление наемников криминальной группировки ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси маловероятно. Однако в случае чего Силы Обороны Украины готовы дать достойный отпор.

Об этом сообщает военный аналитик и полковник Петр Черник.

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"На момент мятежа эта ЧВК, согласно заявлениям, насчитывала до 25 тыс. человек и имела тяжелое вооружение, которое должно вернуться в распоряжение минобороны рф. При этом ввиду прошлогоднего опыта для организации операций на этом направлении противник будет нуждаться в наличии не менее 40 тыс. корпуса в сопровождении 825 танков, 2,5 тыс. боевых машин и по меньшей мере 1 тыс. артсистем", — заявил аналитик.

Даже если наемники преступной группы решат идти в наступление, они столкнутся с другими проблемами. А именно болотистой и лесной местностью, усложняющей продвижение. К тому же, ВСУ заминировали значительную территорию на этом направлении, которая, по словам Черника, достигает до 2 км глубины.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине внимательно следят за предстоящей угрозой от действий "вагнеровцев", которые могут находиться в Беларуси. Этот вопрос не снят с повестки дня.

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