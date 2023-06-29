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ПВК "Вагнер" не воюватиме в Україні, — Буданов

29 червня 2023 15:26
оновлено: 15:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ПВК "Вагнер" не воюватиме в Україні, — Буданов
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Міноборони України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні. При цьому це найефективніший підрозділ РФ, який міг досягти успіху за будь-яку ціну.

Про це повідомив голова української розвідки Кирило Буданов у коментарі "Українській правді ".

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За словами глави розвідки, ситуація з "заколотом Вагнера" виявила компрометацію керівництва Росії та зруйнувала хибний міф про його непохитність. Крім того, російським військово-космічним силам завдано значних втрат.

"Особливо важливо, що ПВК "Вагнер" більше не братиме участі у військових діях на території України. Цей підрозділ РФ вважався одним із найбільш ефективних і готовим досягти успіху за будь-яку ціну", — сказав Буданов.

 

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що повернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.

Також ми писали, що у Росії необхідний закон, який регулює діяльність приватних військових компаній. Саме так у Держдумі РФ відреагували на бунт Пригожина та "вагнерівців".

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