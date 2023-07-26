Эксперт рассказал, какое украинское оружие может заменить ATACMS

Пусковая установка "Сапсана" на параде в Киеве. Фото: Википедия

Американские ракеты ATACMS могла бы заменить отечественная разработка — оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". Но, к сожалению, с 2016 года, когда "Сапсан" впервые был представлен, украинский военно-промышленный комплекс не смог завершить работу над этим ОТРК.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Американские ракеты ATACMS, подчеркнул Дмитрий Снегирев, могла бы заменить отечественная разработка — ракеты "Сапсан" (или, в экспортном варианте, "Гром-2").

Представлена эта разработка была еще в 2016 году. Дальность поражения "Сапсана" — до 500 километров (в экспортном варианте, учитывая международные соглашения, она меньше, до 300 километров).

Главный козырь "Сапсана"

Эксперт подчеркнул, что в случае использования отечественной военной техники у нас не было бы проблем с ее использованием против любых враждебных целей.

"То есть не стоял бы ребром вопрос — бить или не бить по объектам на территории России. Это наша разработка, поэтому мы ни у кого не должны спрашивать разрешения", — заявил Снегирев.

К сожалению, подчеркнул Дмитрий Снегирев, за семь лет украинский ВПК так и не сумел подготовить хотя бы один комплекс "Сапсан" для использования в боевых условиях.

Напомним, в июне глава "Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса" Игорь Крол заявил, что украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" уже готов примерно на 65-70%. Для завершение нужно около 500 млн долларов.