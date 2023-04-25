За яких умов росіяни триматимуть оборону

Російський солдат стріляє з окопу. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська у випадку початку контрнаступу Збройних сил України будуть здатні тримати оборону, якщо матимуть добре налагоджене постачання припасів. Також багато чого буде залежати від щільності вогневого впливу на ворога українських Сил оборони.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Є два фактори, які визначають стійкість військ в обороні противника. Це логістика й вогневі можливості українських Сил оборони", — сказав Селезньов.

За його словами, незалежно від того, де наступатимуть ЗСУ, якщо вони будуть мати кратну перевагу у вогневих засобах, то жодна оборона противника не витримає.

Якщо ми в цілому дивимося на ситуацію, додав Селезньов, то проблеми утримання росіянами фронту напряму залежать від їхніх логістичних спроможностей.

"Умовно кажучи, вони зможуть тримати фронт, якщо буде безперебійне постачання для їхніх військ: боєприпасів, техніки, паливо-мастильних матеріалів, ремонтних матеріалів, продуктів харчування, медобслуговування", — зазначив Селезньов.

Як ЗСУ готуються до наступу

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, контрнаступальні заходи українських Сил оборони вже відбуваються.

Також вона повідомила, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він включає у себе цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

Нагадаємо, Селезньов передбачає, що російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.

Водночас координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі не виключив, що з покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох напрямках. США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.