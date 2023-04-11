Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Офіс Президента України

Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Tagesschau.

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Данілов відреагував на "злив" секретних документів Пентагону та повідомлення ЗМІ про те, що Україні довелося змінити військові плани після цього.

"Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи", — сказав Данілов.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та його штаб будуть приймати рішення про контрнаступ українських бійців в останній момент.

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти — це мало", — додав Данілов.

Нагадаємо, у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Також ми писали, Юсов заявив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.

Додамо, виток певної частки конфіденційної інформації про Збройні Сили України не спричинить серйозних проблем обороноздатності України і її підготовки до контрнаступу. Однак спецслужби багатьох країн-партнерів вимушено проведуть внутрішні перевірки.