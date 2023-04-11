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Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ ЗСУ

11 квітня 2023 12:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ ЗСУ
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Офіс Президента України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Tagesschau.

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Деталі

Данілов відреагував на "злив" секретних документів Пентагону та повідомлення ЗМІ про те, що Україні довелося змінити військові плани після цього.

"Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи", — сказав Данілов.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та його штаб будуть приймати рішення про контрнаступ українських бійців в останній момент.

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти — це мало", — додав Данілов.

Нагадаємо, у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Також ми писали, Юсов заявив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.

Додамо, виток певної частки конфіденційної інформації про Збройні Сили України не спричинить серйозних проблем обороноздатності України і її підготовки до контрнаступу. Однак спецслужби багатьох країн-партнерів вимушено проведуть внутрішні перевірки.

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