При каких условиях россияне будут держать оборону

Российский солдат стреляет из окопа. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска в случае начала контрнаступления у Вооруженных Сил Украины будут способны держать обороны, если будут хорошо налажены поставки припасов. Также многое будет зависеть от плотности огневого влияния на врага со стороны украинских Сил обороны.

Такое мнение высказал Новини.LIVE военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Есть два фактора, которые определяют устойчивость войск в обороне от противника. Это — логистика и огневые возможности украинских сил обороны", — сказал Селезнев.

По его словам, независимо от того, где будут наступать ВСУ, если они будут иметь кратное преимущество в огневых средствах, ни одна оборона противника не выдержит.

Если мы в целом смотрим на ситуацию, добавил Селезнев, проблемы удержания россиянами фронта напрямую зависят от их логистических способностей.

"Условно говоря, они смогут держать фронт, если будут бесперебойные поставки для их войск: боеприпасов, техники, горюче-смазочных материалов, ремонтных материалов, продуктов питания, налажено медобслуживание", — отметил Селезнев.

Как ВСУ готовятся к наступлению

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, контрнаступательные мероприятия украинских Сил обороны уже проходят.

Также она сообщила, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь он включает в себя целый комплекс уже начавшихся мер.

Напомним, Селезнев предполагает, что российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных Сил Украины с целью освобождения Крыма может сменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.

В то же время, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби не исключил, что с улучшением погодных условий в Украине российские силы могут пойти в наступление на нескольких направлениях. США усиливают безопасность помощи Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для собственного контрнаступления.