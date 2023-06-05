Експерт спрогнозував, скільки ще тижнів Росія атакуватиме Україну ракетами
За останні тижні ракетних та дронних атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси і травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.
Про це у коментарі Новини.LIVE сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.
"У росіян складна ситуація з "Іскандерами". Через активне використання торік половина пускових установок зараз стоять пустими. Виготовляти у великій кількості їх не можуть. Інших ракет у них і справді мало, що підтверджує наше ГУР. Думаю, травневий темп зможуть тримати не більше півтора-два тижні", — відзначив експерт.
Нагадаємо, за підрахунком Новини.LIVE, в період з 28 квітня по 5 червня, ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет (179 було збито. - ред.) різних типів та 435 дронів (402 дрони було збито. - ред.).
На дану ракетно-дронну кампанію Росія витратила близько 1,5 млрд доларів.