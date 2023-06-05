Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт спрогнозував, скільки ще тижнів Росія атакуватиме Україну ракетами arrow

Експерт спрогнозував, скільки ще тижнів Росія атакуватиме Україну ракетами

5 червня 2023 17:52
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Експерт спрогнозував, скільки ще тижнів Росія атакуватиме Україну ракетами
Російські терористи запускають крилаті ракети "Калібр" по України. Фото: РосЗМІ
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

За останні тижні ракетних та дронних атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси і травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

Читайте також:

"У росіян складна ситуація з "Іскандерами". Через активне використання торік половина пускових установок зараз стоять пустими. Виготовляти у великій кількості їх не можуть. Інших ракет у них і справді мало, що підтверджує наше ГУР. Думаю, травневий темп зможуть тримати не більше півтора-два тижні", — відзначив експерт.

Валерій Романенко
Авіаційний експрес Валерій Романенко. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, за підрахунком Новини.LIVE, в період з 28 квітня по 5 червня, ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет (179 було збито. - ред.) різних типів та 435 дронів (402 дрони було збито. - ред.).

На дану ракетно-дронну кампанію Росія витратила близько 1,5 млрд доларів.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB