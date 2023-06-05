Експерт спрогнозував, скільки ще тижнів Росія атакуватиме Україну ракетами

Російські терористи запускають крилаті ракети "Калібр" по України. Фото: РосЗМІ

За останні тижні ракетних та дронних атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси і травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

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"У росіян складна ситуація з "Іскандерами". Через активне використання торік половина пускових установок зараз стоять пустими. Виготовляти у великій кількості їх не можуть. Інших ракет у них і справді мало, що підтверджує наше ГУР. Думаю, травневий темп зможуть тримати не більше півтора-два тижні", — відзначив експерт.

Авіаційний експрес Валерій Романенко. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, за підрахунком Новини.LIVE, в період з 28 квітня по 5 червня, ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет (179 було збито. - ред.) різних типів та 435 дронів (402 дрони було збито. - ред.).

На дану ракетно-дронну кампанію Росія витратила близько 1,5 млрд доларів.