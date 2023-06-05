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Эксперт спрогнозировал, сколько еще недель Россия будет атаковать Украину ракетами

5 июня 2023 17:52
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Эксперт спрогнозировал, сколько еще недель Россия будет атаковать Украину ракетами
Российские террористы запускают крылатые ракеты "Калибр" по Украине. Фото: РосСМИ
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

За последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия выпустила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

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"У россиян сложная ситуация с "Искандерами". Из-за активного использования в прошлом году половина пусковых установок сейчас пустуют. Изготавливать в большом количестве их не могут. Других ракет у них действительно мало, что подтверждает наше ГУР. Думаю, майский темп смогут держать не больше полторы-две недели", — отметил эксперт.

Валерий Романенко
Авиационный экспресс Валерий Романенко. Фото: Новини.LIVE

Напомним, по подсчету Новини.LIVE, в период с 28 апреля по 5 июня, враг запустил по Украине 664 ракеты и ударные иранские дроны Shahed. Из них 229 ракет (179 были сбиты. – ред.) разных типов и 435 дронов (402 дроны были сбиты. – ред.).

На данную ракетно-дронную кампанию Россия потратила около 1,5 млрд долларов.

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