Стало відомо, до кого надходить іноземна зброя

Американські військові завантажують у літак зброю для ЗСУ. Фото: defense.gov

Скарги декого із військових про відсутність "на передку" необхідної кількості зброї попри численні поставки західного озброєння та техніки не відповідають дійсності. Зброя є, але вона розосереджена відповідно до цілей і завдань, які поставлені перед тим чи іншим підрозділом на тій чи іншій ділянці відповідальності.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Партнери передали те, що було реально узгоджено, а не заявлено. Адже ми не знаємо, які обсяги обговорюються в рамках "Рамштайнів" за межами комунікації на публічному рівні", — сказав Селезньов.

Ця передана зброя, додав він, зараз концентрується в бригадах, які будуть брати участь в штурмових діях.

"Чим менше чогось зайвого знає широкий загал, тим більш успішною буде контрнаступ. Зброя, як і гроші полюбляє тишу", — зауважив офіцер.

Як партнери допомагають ЗСУ

Адміністрація президента Джо Байдена оголосила 3 травня про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму 300 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди тощо.

До нового пакету безпекової допомоги від США входить: