Стало известно, к кому поступает иностранное оружие

Американские военные загружают в самолет оружие для ВСУ. Фото: defense.gov

Жалобы некоторых военных об отсутствии "на передке" необходимого количества оружия, несмотря на многочисленные поставки западного вооружения и техники, не соответствуют действительности. Оружие есть, но оно рассредоточено в соответствии с целями и задачами, которые поставлены перед тем или иным подразделением на том или ином участке его ответственности.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Партнеры передали то, что было реально согласовано, а не заявлено. Мы ведь не знаем, какие объемы обсуждаются в рамках "Рамштайнов" за пределами коммуникации на публичном уровне", — сказал Селезнев.

Это переданное оружие, добавил он, сейчас концентрируется в бригадах, которые будут участвовать в штурмовых действиях.

"Чем меньше чего-то лишнего знают широкие массы населения, тем успешнее будет контрнаступление. Оружие, как и деньги, любит тишину", — отметил офицер.

Как партнеры помогают ВСУ

Администрация президента Джо Байдена объявила 3 мая о дополнительной помощи безопасности Украины на общую сумму 300 млн долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды и т.д.

В новый пакет безопасности помощи от США входит: