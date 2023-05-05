Стало известно, к кому поступает иностранное оружие

Эксперт ответил, куда "исчезает" западное оружие
Жалобы некоторых военных об отсутствии "на передке" необходимого количества оружия, несмотря на многочисленные поставки западного вооружения и техники, не соответствуют действительности. Оружие есть, но оно рассредоточено в соответствии с целями и задачами, которые поставлены перед тем или иным подразделением на том или ином участке его ответственности.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
"Партнеры передали то, что было реально согласовано, а не заявлено. Мы ведь не знаем, какие объемы обсуждаются в рамках "Рамштайнов" за пределами коммуникации на публичном уровне", — сказал Селезнев.
Это переданное оружие, добавил он, сейчас концентрируется в бригадах, которые будут участвовать в штурмовых действиях.
"Чем меньше чего-то лишнего знают широкие массы населения, тем успешнее будет контрнаступление. Оружие, как и деньги, любит тишину", — отметил офицер.
Как партнеры помогают ВСУ
Администрация президента Джо Байдена объявила 3 мая о дополнительной помощи безопасности Украины на общую сумму 300 млн долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды и т.д.
В новый пакет безопасности помощи от США входит:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- 155-мм гаубицы;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- минометные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запчасти и другое полевое оборудование.