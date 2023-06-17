Эксперт ответил, сколько будет продолжаться контрнаступление ВСУ

Украинские военные. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что армия РФ уже отразила контрнаступление ВСУ. Однако руководство Украины сообщило, что Россия уже "победила" в том, чего наше государство еще не начало полномасштабно.

Военный эксперт Петр Черник в комментарии ТСН.ua рассказал, когда могут быть ключевые наступательные действия и какими они будут.

Читайте также:

Численность до сих пор преобладает

"Действительно, мы нарастили серьезный потенциал для взвешивающих контрнаступательных действий, но помним фундаментальное правило этой войны — численность против качества. Численность нельзя отменить. В части численного потенциала, как человеческого, так и технического, противник до сих пор нас преобладает, но однозначно уже проигрывает в качестве", — пояснил эксперт.

По его словам, есть уже первые положительные новости по освобождению украинских территорий.

"Но мы все ждем какого-то единственного большого наступления, которое отвергнет противника с наших территорий. Это очень ложное мышление. Почему? Наша операция может быть только очень точечной. Имею в виду ту стратегию, которая называется стратегией тысячи порезов. Только таким образом качественными, продуманными системными численными атаками добиваться самого главного — истощение противника. Это не будет однодневной работой, не будет даже недельной. Это будет многомесячная работа", — подчеркнул Черник.

Когда состоятся главные сражения

Он отметил, что главные сражения на фронте могут наступить совсем скоро.

"Однозначно самые интересные и серьезные операции прокипят в период, который называется сухой погодой. Она, по большому счету, уже пришла и будет держаться где-то до середины осени, даже немного дольше, — заверил эксперт. — Все зависит от тактико-технических характеристик техники. Вся новая западная техника — она тяжелая. Для сравнения: советско-российские танки весят 39-43 тонны, а западные — 62-75 тонн Если БПМ-2 весит в пределах 13 тонн, то его аналог М2 Bradley — от 25 тонн до 30 тонн", — сказал он.

Петр Черник добавил, что в начале полномасштабного вторжения Украине повезло, ведь почва была мокрой. Поэтому оккупанты двигались по дороге большими колоннами, поэтому ВСУ их удачно уничтожали.

"Но и устойчивость их обороны, численный потенциал еще достаточно велик. Главная философия победы — это терпение, терпение и еще раз терпение. Уничтожение тыловых складов боеприпасов и всей логистики — вот философия победы", — подытожил он.

Вероятность затяжной войны

По его словам, РФ готовится к затяжной войне. В то же время он не сомневается, что Украина победит, однако это будет не скоро.

"Все индустриальные войны, начиная с 19 века, а это классическая индустриальная война, в своих временных параметрах имеют следующие показатели: молниеносный разгром — это до 9 дней (как шестидневная война 1967 года Израиля против арабской коалиции), следующее — блицкриг, который может продолжаться в течение 6 недель, затяжной блицкриг в пределах 3-4 месяцев, а дальше все идет в затяжной режим.Этот затяжной режим не может длиться более 2-3 лет. Мы уже полтора года в этом режиме, так что еще до осени, возможно, зимой вероятно, боевые действия еще будут продолжаться, Россия переходит в режим затяжного конфликта. Но есть нюанс: у стратегических ресурсов у них нет никакого шанса. Нынешних запасов у них еще много, но большой западно-европейский евроатлантический конвейер уже запустился. Просто запускается не так быстро, как мы бы этого хотели", — убедил Черник.

Какая ситуация в Украине с бронетехникой

Также он отметил, что Украина уже получила более четырех тысяч единиц бронетехники, это очень много.

"Советский союз за всю Вторую мировую получил 12 тысяч. Так что это третья часть в соотношении "длина фронта — время". К тому времени длина фронта СССР против гитлеровской Германии составляла более 6 тыс. км. Мы имеем фронт в пределах тысячи километров. Но война длилась полных 6 лет, у нас 1,5 года. То есть если условно усреднять скорость техники, которую мы получаем на условный месяц войны, то наш показатель в несколько раз выше. Очень важно правильно понимать соотношение линии фронта и времени", — добавил эксперт.

Напомним, в Минобороны сообщили, что для того, чтобы победить Россию, необходимо дальнобойное высокоточное вооружение. Украина идет вперед, РФ защищается, однако чтобы нарастить наши силы, нам нужно иметь оружие дальностью до 200 км.