Росіяни активізували зведення укріплень в Криму

Ворог розраховує без бою не уходити з півострова

Російська окупаційна влада в Криму продовжує активні фортифікаційні роботи поблизу адмінкордонів із материковим півднем України. При цьому захисні оборонні інженерні споруди ворог зводить скрізь, де заманеться, не враховуючи навіть доцільність дій.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Російські війська в окупованому Криму риють нові траншеї вздовж доріг, що ведуть на півострів", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

За його словами, раніше вважалося, що фортифікаційні роботи в Криму можуть бути пов'язані з "дерибаном" бюджетних коштів місцевими "гауляйтерами". Однак деякі фактори свідчать про те, що росіяни дійсно готуються до бойових дій на території Криму.

"Окупанти розширюють мережу траншей та окопів на півночі Криму — біля перешийків та вздовж ключових трас. Зокрема, нові фортифікації зафіксовані у районі між тимчасово окупованими Армянськом і Красноперекопськом", — повідомив Снєгирьов.

Що відбувається в Криму

На Керченському півострові почали готуватися до майбутніх бойових дій. Зокрема, на пляжах у районі села Новоотрадне російські окупанти обладнали вогневі позиції.

Після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що звільнити окупований Крим можна лише військовим шляхом. Також він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, ухвалена у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін.