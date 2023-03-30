Селезньов назвав умову поновлення наступу на Вугледар

Експосадовець Генштабу спрогнозував час відновлення росіянами наступу на Вугледар
Російські окупаційні війська можуть відновити спробу захопити Вугледар найближчим часом. Наразі вони накопичують сили та засоби, а головне — чекають, коли висохнуть поля.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
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"Не виключаю, що ворог під Вугледаром знову доукомплектує 155 Далекосхідну бригаду морської піхоти і знову відправлять її на забій атакувати Вугледар", — сказав Селезньов.
За його словами, росіянам дуже важливо відсунути ЗСУ якомога далі для того, щоб українські артилеристи не обстрілювали залізничну гілку, яка йде з Волновахи у бік Мелітополя.
"Рух на Вугледарському напрямку, я вважаю, вони знову почнуть десь ближче до кінця квітня, коли підсохне грунт у полях. Адже один раз вони спробували йти колоною і що з цього вийшло всім відомо. Наскільки це (повтор наступу, — Ред.) буде ефективно — зараз важко судити", — зробив прогноз Селезньов.
Що відбувається під Вугледаром
На кадрах, які опублікували у Донецькій військовій адміністрації, видно, що російські обстріли зруйнували Вугледар вщент.
Внаслідок обстрілів пошкоджено або повністю зруйновані всі будівлі та об'єкти інфраструктури у місті.
Російські окупаційні війська ведуть активні обстріли Вугледара. У тому числі вони обстрілюють місто забороненими боєприпасами.
Нагадаємо, за чутками, у рф звільнили генерала Мурадова, який відправив на смерть солдатів 155-ї бригади морської піхоти під Вугледаром.