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Експосадовець Генштабу спрогнозував час відновлення росіянами наступу на Вугледар

30 березня 2023 12:35
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Селезньов назвав умову поновлення наступу на Вугледар
Ворог накопичує сили та резерви
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська можуть відновити спробу захопити Вугледар найближчим часом. Наразі вони накопичують сили та засоби, а головне — чекають, коли висохнуть поля.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Не виключаю, що ворог під Вугледаром знову доукомплектує 155 Далекосхідну бригаду морської піхоти і знову відправлять її на забій атакувати Вугледар", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, росіянам дуже важливо відсунути ЗСУ якомога далі для того, щоб українські артилеристи не обстрілювали залізничну гілку, яка йде з Волновахи у бік Мелітополя.

"Рух на Вугледарському напрямку, я вважаю, вони знову почнуть десь ближче до кінця квітня, коли підсохне грунт у полях. Адже один раз вони спробували йти колоною і що з цього вийшло всім відомо. Наскільки це (повтор наступу, — Ред.) буде ефективно — зараз важко судити", — зробив прогноз Селезньов.

Що відбувається під Вугледаром

На кадрах, які опублікували у Донецькій військовій адміністрації, видно, що російські обстріли зруйнували Вугледар вщент.
Внаслідок обстрілів пошкоджено або повністю зруйновані всі будівлі та об'єкти інфраструктури у місті.

Російські окупаційні війська ведуть активні обстріли Вугледара. У тому числі вони обстрілюють місто забороненими боєприпасами.

Нагадаємо, за чутками, у рф звільнили генерала Мурадова, який відправив на смерть солдатів 155-ї бригади морської піхоти під Вугледаром.
 

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