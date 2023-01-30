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Експерти ISW розповіли про три ключові етапи вторгнення росії в Україну

30 січня 2023 07:26
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Звіт ISW 30 січня: у які основні періоди розвивалася війна та що завадило Україні розпочати контрнаступ раніше
Затримки з постачанням західної зброї не дали Україні можливості почати контрнаступ раніше
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Війна, яку росія веде проти України, донині розгорталася у три основні періоди. Ініціатива у війні наразі за Україною, але росіяни можуть її перехопити. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

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Періоди війни

"Війна розгорталася дотепер у три основні періоди. Росіяни володіли ініціативою і вели наступ з 24 лютого по 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли кульмінації. Українці перехопили ініціативу та розпочали широкомасштабні контрнаступи в серпні, які продовжилися до звільнення західної Херсонської області 11 листопада", — зазначається у звіті. 

Аналітики ISW наголошують, що Україна, відтоді як перехопила ініціативу у війні, не змогла розпочати новий великий контрнаступ, дозволивши конфлікту перейти у позиційну війну та надання росіянам можливості відновити ініціативу, якщо вони захочуть, і підняти планку для майбутніх українських контрнаступів, навіть якщо вони цього не зроблять. 

"Схема доставки західної допомоги сильно сформувала схему цього конфлікту", — вважають експерти. 

Як зазначається у звіті, індикатори того, що російські наступи досягнуть кульмінації та що західна зброя знадобиться у великих масштабах, чітко з’явилися наприкінці травня та в червні. Захід надсилав Україні обладнання та боєприпаси радянських часів для поповнення та заміни українських радянських систем, але у червні західні офіційні особи почали публічно попереджати про те, що запаси радянської техніки закінчуються. Однак, на думку аналітиків, Захід не зробив належної оцінки ситуації та не почав надавати зброю у необхідних для контрнаступу України масштабах. 

"Якби Захід почав надавати Україні обладнання, необхідне для постійних контрнаступальних операцій, коли російські наступи досягали кульмінації, Україна могла б розпочати ці контрнаступальні операції раніше", — зазначається у звіті. 

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що кремль не змінив своїх цілей щодо України. Наразі війська армії рф готуються до нового наступу, втім ЗСУ наперед прораховують усі кроки ворога.

Також раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.

В Інституті вивчення війни раніше зазначали, що запланований наступ росіян скоріш за все буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Малоймовірно, що новий наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі.

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