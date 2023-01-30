Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Эксперты ISW рассказали о трех ключевых этапах вторжения россии в Украину arrow

Эксперты ISW рассказали о трех ключевых этапах вторжения россии в Украину

30 января 2023 07:26
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Отчет ISW 30 января: в какие основные периоды развивалась война и что помешало Украине начать контрнаступление раньше
Задержки со снабжением западного оружия не дали Украине возможности начать контрнаступление раньше
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Война, которую россия ведет против Украины, по сей день разворачивалась в три основных периода. Инициатива в войне сейчас за Украиной, но россияне могут ее перехватить.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Периоды войны

"Война разворачивалась до сих пор в три основных периода. Россияне владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украинцы перехватили инициативу и начали широкомасштабные контрнаступления в августе, которые продолжились до освобождения западной Херсонской области", — отмечается в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что Украина, с тех пор как перехватила инициативу в войне, не смогла начать новое большое контрнаступление, позволив конфликту перейти в позиционную войну и предоставление россиянам возможности возобновить инициативу, если они захотят, и поднять планку для будущих украинских контрнаступлений, даже если они этого не сделают.

"Схема доставки западной помощи сильно сформировала схему этого конфликта", — считают эксперты.

Как отмечается в отчете, индикаторы того, что российские наступления достигнут кульминации и что западное оружие понадобится в больших масштабах, появились в конце мая и в июне. Запад посылал Украине оборудование и боеприпасы советских времен для пополнения и замены украинских советских систем, но в июне западные официальные лица начали публично предупреждать о том, что запасы советской техники заканчиваются. Однако, по мнению аналитиков, Запад не сделал должной оценки ситуации и не стал предоставлять оружие в необходимых для контрнаступления Украины масштабах.

"Если бы Запад начал предоставлять Украине оборудование, необходимое для постоянных контрнаступательных операций, когда российские наступления достигали кульминации, Украина могла бы начать эти контрнаступательные операции раньше", — отмечается в отчете.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что кремль не изменил своих целей в отношении Украины. В настоящее время войска армии россии готовятся к новому наступлению, впрочем ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.

Также ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.

В Институте изучения войны ранее отмечали, что запланированное наступление россиян, скорее всего, будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Беларуси.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:59 Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца

Новина з фото

09:57 Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек

09:32 Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией

09:31 Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

09:23 АЗС еще больше снизили цены: сколько сейчас стоит топливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 Оккупанты начали вывозить в рф семьи мобилизованных во вражескую армию жителей Луганщины

08:53 От рук оккупантов погибли более 450 украинских детей, — Офис генпрокурора

08:46 Спекуляций станет меньше: Укрзализныця продает билеты по-новому

08:33 ВСУ за сутки уничтожили пол тысячи оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

08:29 Утро начинается с тревоги: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Новина з відео

23:02 Последнее интервью: погибший глава МВД Монастырский рассказал, чего хотел бы больше всего

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Новина з відео

19:26 Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Новина з відео

14:45 Враг готов к новому удару с Черного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Актуальное по теме

None 30 Январь 09:58

Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца

None 30 Январь 09:57

Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек

None 30 Январь 09:32

Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией

None 30 Январь 09:31

Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB