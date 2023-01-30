Отчет ISW 30 января: в какие основные периоды развивалась война и что помешало Украине начать контрнаступление раньше

Задержки со снабжением западного оружия не дали Украине возможности начать контрнаступление раньше

Война, которую россия ведет против Украины, по сей день разворачивалась в три основных периода. Инициатива в войне сейчас за Украиной, но россияне могут ее перехватить.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Периоды войны

"Война разворачивалась до сих пор в три основных периода. Россияне владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украинцы перехватили инициативу и начали широкомасштабные контрнаступления в августе, которые продолжились до освобождения западной Херсонской области", — отмечается в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что Украина, с тех пор как перехватила инициативу в войне, не смогла начать новое большое контрнаступление, позволив конфликту перейти в позиционную войну и предоставление россиянам возможности возобновить инициативу, если они захотят, и поднять планку для будущих украинских контрнаступлений, даже если они этого не сделают.

"Схема доставки западной помощи сильно сформировала схему этого конфликта", — считают эксперты.

Как отмечается в отчете, индикаторы того, что российские наступления достигнут кульминации и что западное оружие понадобится в больших масштабах, появились в конце мая и в июне. Запад посылал Украине оборудование и боеприпасы советских времен для пополнения и замены украинских советских систем, но в июне западные официальные лица начали публично предупреждать о том, что запасы советской техники заканчиваются. Однако, по мнению аналитиков, Запад не сделал должной оценки ситуации и не стал предоставлять оружие в необходимых для контрнаступления Украины масштабах.

"Если бы Запад начал предоставлять Украине оборудование, необходимое для постоянных контрнаступательных операций, когда российские наступления достигали кульминации, Украина могла бы начать эти контрнаступательные операции раньше", — отмечается в отчете.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что кремль не изменил своих целей в отношении Украины. В настоящее время войска армии россии готовятся к новому наступлению, впрочем ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.

Также ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.

В Институте изучения войны ранее отмечали, что запланированное наступление россиян, скорее всего, будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Беларуси.