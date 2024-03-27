Эксперты объяснили, почему российская ракета Циркон является аферой Минобороны РФ

Демонстрация ракеты "Циркон". Фото иллюстративное: росСМИ

Проведенный анализ боевой части одной из гиперзвуковых ракет "Циркон", сбитых во время атаки на Киев 25 марта 2024 года, раскрыл крупнейшую аферу, которую осуществили российские разработчики. Ее характеристики были максимально подогнаны под изданную минобороны РФ задачу, что сделало ракету малоэффективной.

Об этом сообщает издание Defence Express в среду, 27 марта.

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Недостатки ракеты "Циркон"

Вес боевой части "Циркон" составляет, по предварительным оценкам, около 100-150 кг, из которых взрывчатое вещество до 40 кг. Она имеет осколочно-фугасное исполнение, нехарактерную форму и малый вес для боевых противокорабельных частей и других ракет.

В этой связи мощь "Циркона" с условно 150-кг боевой частью находится значительно ниже возможностей таких ракет, как Х-47 и "Кинжал", оценочный вес боевой части — 500 кг, крылатых ракет типа Х-101, Х-555., "Калибр" с весом боевой части около 400 кг, и меньше веса БЧ "Оникс" с 300 кг.

В то же время вес боевой части на прямую влияет на тип корабля, который она может потопить. В случае такого веса речь идет о 4500-5000 тонн водозамещения. То есть кораблей класса корвет, а не фрегат или эсминец. Об авианосцах с водоизмещением 100 000 тонн речь не идет в принципе.

Осколок боевой части ракеты "Цыркон". Фото: Defence Express

Почему вес боевой части так мал

Почему для "Циркона" выбрали столь малый вес боевой части легко объяснить — чтобы обеспечить дальность указанной в тактико-технической задаче — 1000 км. А если ракета не может на такую дальность доставить соответствующий вес, то самый простой вариант — уменьшить боевую часть.

Это также объясняет, почему дальность полета "Циркона" довольно странно росла со временем, от 400 км, затем до 600 км, а уже диктатор Путин объявил о 1000 км.

Ранее мы рассказывали, что авиационный эксперт и бывший офицер противовоздушной обороны Валерий Романенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Он рассказал, сколько ракет "Циркон" есть у российских оккупантов.

Напомним, 25 марта российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. По имеющимся данным, этим оружием могли быть противокорабельные ракеты ''Циркон'' или ''Оникс''.