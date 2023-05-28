Експерти розповіли про переваги танка Abrams

Танки Abrams. Фото: Міноборони Польщі

Найближчим часом українські військові отримають нові бойові машини — західні танки Abrams , адаптовані для їхнього використання. Їхня основна зброя — гладкоствольна гармата M256 калібром 120 мм з 40 бойовими зарядами, що дозволяє вести вогонь на відстані до 3 км.

Про це повідомляє Military Media Center .

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Переваги танка Abrams

Танк також оснащений підкаліберним снарядом M829, який у версії А3 здатний пробити до 700 мм броні на відстані 2 км.

Танк M1A1 SA має просунуту систему управління вогнем. Основний приціл навідника інтегрований з удосконаленим лазерним далекоміром та тепловізійною камерою, здатною забезпечувати стабілізацію у двох площинах. Він може точно визначити дистанцію від 200 до 7990 метрів і використовується для балістичного рішення до 3990 метрів.

Abrams забезпечуються надійним захистом. Лобові частини корпусу та вежі M1A1 укріплені модифікованою композитною бронею з додаванням сітки із збідненого урану. З 2021 року всі Abrams оснащені ізраїльською системою активного захисту Trophy APS, призначеною для відбиття загроз у вигляді протитанкових ракет.

За всієї своєї потужності танки зберігають хорошу маневреність. Незважаючи на габарити та газотурбінний двигун AVCO Lycoming AGT-1500, ці машини можуть досягти швидкості до 72 км/год на шосе та 48 км/год поза дорогами. Двигун такого типу відрізняється великим ресурсом та низьким рівнем шуму порівняно з дизельними двигунами.

Танк Abrams. Фото: Military Media Center

Military Media Center

Експерти Military Media Center є надійними джерелами. Це пов'язано з тим, що центр створили при Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, до Німеччини Сполучені Штати Америки доставили 31 танк Abrams, які будуть використовуватись для навчання військових Збройних сил України. У Пентагоні запевнили, що ці танки на фронт не поїдуть.

Також ми писали, що навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 уже розпочинає Данія. Як передбачається, вітчизняні пілоти зможуть опанувати винищувача за кілька місяців. Під час візиту до Данії Руслан Стефанчук провів переговори щодо військової та фінансової підтримки України. І найважливіше, що він там почув, що Данія вже починає готувати українських пілотів використати F-16.