Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерти розповіли про переваги танка Abrams arrow

Експерти розповіли про переваги танка Abrams

28 травня 2023 16:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експерти розповіли про переваги танка Abrams
Танки Abrams. Фото: Міноборони Польщі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Найближчим часом українські військові отримають нові бойові машини — західні танки Abrams , адаптовані для їхнього використання. Їхня основна зброя — гладкоствольна гармата M256 калібром 120 мм з 40 бойовими зарядами, що дозволяє вести вогонь на відстані до 3 км.

Про це повідомляє Military Media Center .

Читайте також:

Переваги танка Abrams

Танк також оснащений підкаліберним снарядом M829, який у версії А3 здатний пробити до 700 мм броні на відстані 2 км.

Танк M1A1 SA має просунуту систему управління вогнем. Основний приціл навідника інтегрований з удосконаленим лазерним далекоміром та тепловізійною камерою, здатною забезпечувати стабілізацію у двох площинах. Він може точно визначити дистанцію від 200 до 7990 метрів і використовується для балістичного рішення до 3990 метрів.

Abrams забезпечуються надійним захистом. Лобові частини корпусу та вежі M1A1 укріплені модифікованою композитною бронею з додаванням сітки із збідненого урану. З 2021 року всі Abrams оснащені ізраїльською системою активного захисту Trophy APS, призначеною для відбиття загроз у вигляді протитанкових ракет.

За всієї своєї потужності танки зберігають хорошу маневреність. Незважаючи на габарити та газотурбінний двигун AVCO Lycoming AGT-1500, ці машини можуть досягти швидкості до 72 км/год на шосе та 48 км/год поза дорогами. Двигун такого типу відрізняється великим ресурсом та низьким рівнем шуму порівняно з дизельними двигунами.

Abrams
Танк Abrams. Фото: Military Media Center

Military Media Center

Експерти Military Media Center є надійними джерелами. Це пов'язано з тим, що центр створили при Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, до Німеччини Сполучені Штати Америки доставили 31 танк Abrams, які будуть використовуватись для навчання військових Збройних сил України. У Пентагоні запевнили, що ці танки на фронт не поїдуть.

Також ми писали, що навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 уже розпочинає Данія. Як передбачається, вітчизняні пілоти зможуть опанувати винищувача за кілька місяців. Під час візиту до Данії Руслан Стефанчук провів переговори щодо військової та фінансової підтримки України. І найважливіше, що він там почув, що Данія вже починає готувати українських пілотів використати F-16.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB