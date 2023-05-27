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В Германии начались учения украинских военных на танках Abrams

27 мая 2023 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Германии начались учения украинских военных на танках Abrams
Танк Abrams M1. Фото: Wikimedia Commons
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Германии первая группа из около 400 украинских военных начала учиться использовать американские танки Abrams M1. В общей сложности тренировка продлится 10-12 недель.

Об этом заявил спикер Пентагона подполковник Гаррон Гарн, передает The New York Times.

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Гарн рассказал, что для около 200 украинских военнослужащих начался общевойсковой инструктаж. Он проходит в Графенворе и Хоенфельсе.

"Этот инструктаж включает базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, а впоследствии и более масштабные учения с участием противостоящих друг другу батальонов", — говорит спикер.

Еще 200 украинских военнослужащих начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки Abrams M1.

Напомним, в Германию Соединенные Штаты Америки доставили 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных Вооруженных сил Украины. В Пентагоне заверили, что эти танки на фронт не поедут.

Также мы писали, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 уже начинает Дания. Как предполагается, отечественные пилоты смогут овладеть истребителем через несколько месяцев. Во время визита в Данию Руслан Стефанчук провел переговоры по военной и финансовой поддержке Украины. И самое важное, что он там услышал, что Дания уже начинает готовить украинских пилотов использовать F-16.

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