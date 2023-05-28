Эксперты рассказали о преимуществах танка Abrams

Танки Abrams. Фото: Минобороны Польши

В ближайшее время украинские военные получат новые боевые машины — западные танки Abrams, адаптированные для их использования. Их основное оружие — гладкоствольная пушка M256 калибром 120 мм с 40 боевыми зарядами, позволяющая вести огонь на расстоянии до 3 км.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Танк также оснащен подкалиберным снарядом M829, который в версии А3 способен пробить до 700 мм брони на расстоянии 2 км.

Танк M1A1 SA обладает продвинутой системой управления огнем. Основной прицел наводчика интегрирован с усовершенствованным лазерным дальномером и тепловизионной камерой, способной обеспечивать стабилизацию в двух плоскостях. Он может точно определять дистанцию от 200 до 7990 метров и используется для баллистического решения до 3990 метров.

Abrams обеспечиваются надежной защитой. Лобовые части корпуса и башни M1A1 укреплены модифицированной композитной броней с добавлением сетки из обедненного урана. С 2021 года все Abrams оснащены израильской системой активной защиты Trophy APS, предназначенной для отражения угроз в виде противотанковых ракет.

При всей своей мощи танки сохраняют хорошую маневренность. Несмотря на габариты и газотурбинный двигатель AVCO Lycoming AGT-1500, эти машины могут достичь скорости до 72 км/ч на шоссе и 48 км/ч вне дорог. Двигатель такого типа отличается большим ресурсом и низким уровнем шума по сравнению с дизельными двигателями.

Танк Abrams. Фото: Military Media Center

Military Media Center

Эксперты Military Media Center являются надежными источниками. Это связано с тем, что центр был создан при Министерстве обороны Украины.

Напомним, в Германию Соединенные Штаты Америки доставили 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных Вооруженных сил Украины. В Пентагоне заверили, что эти танки на фронт не поедут.

Также мы писали, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 уже начинает Дания. Как предполагается, отечественные пилоты смогут овладеть истребителем через несколько месяцев. Во время визита в Данию Руслан Стефанчук провел переговоры по военной и финансовой поддержке Украины. И самое важное, что он там услышал, что Дания уже начинает готовить украинских пилотов использовать F-16.