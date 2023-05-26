Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експосадовець Генштабу сказав, чому насправді "димівся" Кримський міст arrow

Експосадовець Генштабу сказав, чому насправді "димівся" Кримський міст

26 травня 2023 14:44
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, навіщо окупанти влаштували навчання на Кримському мосту
Дим біля Кримського мосту, травень 2023 року. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти позавчора справді проводили навчання на Кримському мосту із застосуванням димової завіси. Вони вважають, що таким чином здатні будуть захистити споруду у разі ракетної атаки на неї з боку ЗСУ.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Читайте також:
Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"На Кримському мосту 24 травня дійсно проводилися росіянами планові навчання з використанням так званих інженерних димів", — сказав Селезньов. 

За його словами, це робилося для того, щоб при нагоді ввести в оману українські ракети. 

"Але росіяни, як завжди, забувають, що наші ракети діють трошки за іншим принципом і на дими не звертають уваги, а летять за тими координатами, які абсолютно точно приводять їх до цілі", — зауважив військовий експерт.

Що сталося з Кримським мостом

У середу, 24 травня, у соцмережах поширились фото та відео того, як димить Кримський міст. Влада РФ прокоментувала, що закрили рух на мосту нібито через "учєнія".

Нагадаємо, 6 травня Кримський міст тимчасово перекрили з "технічних причин". Рух було відновлено найближчим часом. Тим часом на тимчасово окупованому півострові очевидці повідомили про вибухи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB