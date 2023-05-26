Стало відомо, навіщо окупанти влаштували навчання на Кримському мосту

Дим біля Кримського мосту, травень 2023 року. Фото: Reuters

Російські окупанти позавчора справді проводили навчання на Кримському мосту із застосуванням димової завіси. Вони вважають, що таким чином здатні будуть захистити споруду у разі ракетної атаки на неї з боку ЗСУ.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"На Кримському мосту 24 травня дійсно проводилися росіянами планові навчання з використанням так званих інженерних димів", — сказав Селезньов.

За його словами, це робилося для того, щоб при нагоді ввести в оману українські ракети.

"Але росіяни, як завжди, забувають, що наші ракети діють трошки за іншим принципом і на дими не звертають уваги, а летять за тими координатами, які абсолютно точно приводять їх до цілі", — зауважив військовий експерт.

Що сталося з Кримським мостом

У середу, 24 травня, у соцмережах поширились фото та відео того, як димить Кримський міст. Влада РФ прокоментувала, що закрили рух на мосту нібито через "учєнія".

Нагадаємо, 6 травня Кримський міст тимчасово перекрили з "технічних причин". Рух було відновлено найближчим часом. Тим часом на тимчасово окупованому півострові очевидці повідомили про вибухи.