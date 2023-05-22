Скільки окупантам треба часу для перекидання підрозділів у Білорусь

Росіяни перекидають особовий склад. Фото: РосЗМІ

Російські окупанти за наявних обставин не зможуть швидко розгорнути своє ударне угруповання для можливого наступу з території Республіки Білорусь. На це у агресора піде, як мінімум, пара місяців.

Таку думку в коментарі Новини.LІVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LІVE

"Для того, щоб провести наступ з території Білорусі, росіянам потрібно два, а то — і три місяці, щоб перевести туди потрібні озброєння, та військову техніку", — сказав Селезньов.

При цьому він нагадав, що на минулому тижні вперше після тривалої перерви майже у півтора місяці було переміщено до Росії на територію Ростовської області військовий ешелон з технікою та особовим складом, які проходили тренування та відновлення на території Білорусі.

Що відбувається в Білорусі

Спільне російсько-білоруське командування продовжили спільні військові навчання збройних сил Білорусі та Росії. Тепер тренування триватимуть щонайменше до 28 травня.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що український контрнаступ є дезінформцією. Лукашенко вкотре заявив що Україна і Росія мають сісти за стіл переговорів без будь-яких попередніх вимог Києва.