Стало известно, зачем оккупанты устроили обучение на Крымском мосту

Дым возле Крымского моста, май 2023 года. Фото: Reuters

Российские оккупанты позавчера действительно проводили учения на Крымском мосту с применением дымовой завесы. Они считают, что таким образом способны будут защитить сооружение в случае ракетной атаки на него со стороны ВСУ.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"На Крымском мосту 24 мая действительно проводились россиянами плановые учения с использованием так называемых инженерных дымов", — сказал Селезнев.

По его словам, это делалось для того, чтобы при случае атаки ввести "в заблуждение" украинские ракеты.

"Но россияне, как всегда, забывают, что наши ракеты действуют немножко по другому принципу и на дымы не обращают внимания, а летят по тем координатам, которые абсолютно точно приводят их к цели", — заметил военный эксперт.

Что произошло с Крымским мостом

В среду, 24 мая, в соцсетях распространились фото и видео того, как дымится Крымский мост. Власти РФ прокомментировали, что закрыли движение на мосту якобы из-за "учений".

Напомним, 6 мая Крымский мост временно перекрыли по "техническим причинам". Движение было возобновлено в ближайшее время. Тем временем на временно оккупированном полуострове очевидцы сообщили о взрывах.