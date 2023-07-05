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Екстрасенс назвала області, де просунуться ЗСУ в липні

5 липня 2023 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Екстрасенс назвала області, де просунуться ЗСУ в липні
Українські військові на передовій стріляють із гаубиці. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що вже цього місяця Збройні Сили України деокупують декілька областей. Більше того українські захисники повернуть цінні території — великі міста.

Про це повідомляє УНІАН.

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Екстрасенс запевнила, що українські військові в липні просунуться в Запорізькій і Донецькій областях.

"Цей місяць про те, що ми поженемо окупантів із Запорізької та Донецької областей. Однак будуть запеклі бої з великими втратами як з нашого боку, так і з боку загарбників", — зазначила Хомутовська.

За її словами, не слід чекати швидкого результату, адже деокупація областей не відбудеться за кілька тижнів.

Нагадаємо, що літо 2023 року стане повним провалом та катастрофою для окупаційних російських військ. Вони зазнають величезних втрат. Не менш сумна доля чекає на Путіна. 

Також ми писали, що Збройні Сили України потроху просуваються на півдні, однак через безпеку особового складу та самих операцій Генштаб не може підтверджувати такі дані оперативно. Це є найсильніший виклик для такого демократичного та відкритого суспільства, як в Україні.

Додамо, що на Бахмутському напрямку успішний штурм ЗСУ. Окупанти відступають та втрачають свої позиції.

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