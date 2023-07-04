Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Триває успішний штурм": яка ситуація на Бахмутському напрямку arrow

"Триває успішний штурм": яка ситуація на Бахмутському напрямку

4 липня 2023 14:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Триває успішний штурм": яка ситуація на Бахмутському напрямку
Українські військові їдуть на танку. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Бахмутському напрямку успішний штурм ЗСУ. Окупанти відступають та втрачають свої позиції.

Про це розповів пресофіцер 3ОШБ Олександр Бородін в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Ситуація на Бахмутському напрямку станом на 4 липня

"Зараз досить гаряче. Ми намагаємось штурмувати, достатньо успішно. Ворог чіпляється за позиції. Вони кидають мобілізованих і "Шторм Z". Максимально перекривають це артою", — розповідає Бородін.

Він додав, що нові мобілізовані росіяни як живий щит. Також окупанти ставлять велику кількість мін і це дуже ускладнює штурм. 

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка розповіла, що для того, аби стримувати просування українських військових на півдні, росіяни використовують велику кількість мін. Окрім того, окупанти використовують дрони, авіацію та артилерію, аби нищити українську техніку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз