"Триває успішний штурм": яка ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові їдуть на танку. Фото: REUTERS

На Бахмутському напрямку успішний штурм ЗСУ. Окупанти відступають та втрачають свої позиції.

Про це розповів пресофіцер 3ОШБ Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

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"Зараз досить гаряче. Ми намагаємось штурмувати, достатньо успішно. Ворог чіпляється за позиції. Вони кидають мобілізованих і "Шторм Z". Максимально перекривають це артою", — розповідає Бородін.

Він додав, що нові мобілізовані росіяни як живий щит. Також окупанти ставлять велику кількість мін і це дуже ускладнює штурм.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка розповіла, що для того, аби стримувати просування українських військових на півдні, росіяни використовують велику кількість мін. Окрім того, окупанти використовують дрони, авіацію та артилерію, аби нищити українську техніку.