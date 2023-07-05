Украинские военные на передовой стреляют из гаубицы. Фото: google.com

Экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что уже в текущем месяце Вооруженные Силы Украины деоккупируют несколько областей. Более того, украинские защитники вернут ценные территории — крупные города.

Об этом сообщает УНИАН.

Читайте также:

Экстрасенс о контрнаступлении ВСУ

Экстрасенс заверила, что украинские военные в июле продвинутся в Запорожской и Донецкой областях.

"Этот месяц о том, что мы погоним оккупантов из Запорожской и Донецкой областей. Однако будут ожесточенные бои с большими потерями как с нашей стороны, так и со стороны захватчиков", — отметила Хомутовская.

По ее словам, не следует ожидать быстрого результата, ведь деоккупация областей не состоится через несколько недель.

Напомним, что лето 2023 станет полным провалом и катастрофой для оккупационных российских войск. Они несут огромные потери. Не менее печальная судьба ждет Путина.

Также мы писали, что Вооруженные Силы Украины постепенно продвигаются на юге, однако из-за безопасности личного состава и самих операций Генштаб не может подтверждать такие данные оперативно. Это сильнейший вызов для такого демократического и открытого общества, как в Украине.

Добавим, что на Бахмутском направлении успешный штурм ВСУ. Оккупанты отступают и теряют свои позиции.