Экстрасенс назвала области, где продвинутся ВСУ в июле
Экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что уже в текущем месяце Вооруженные Силы Украины деоккупируют несколько областей. Более того, украинские защитники вернут ценные территории — крупные города.
Об этом сообщает УНИАН.
Экстрасенс о контрнаступлении ВСУ
Экстрасенс заверила, что украинские военные в июле продвинутся в Запорожской и Донецкой областях.
"Этот месяц о том, что мы погоним оккупантов из Запорожской и Донецкой областей. Однако будут ожесточенные бои с большими потерями как с нашей стороны, так и со стороны захватчиков", — отметила Хомутовская.
По ее словам, не следует ожидать быстрого результата, ведь деоккупация областей не состоится через несколько недель.
Напомним, что лето 2023 станет полным провалом и катастрофой для оккупационных российских войск. Они несут огромные потери. Не менее печальная судьба ждет Путина.
Также мы писали, что Вооруженные Силы Украины постепенно продвигаются на юге, однако из-за безопасности личного состава и самих операций Генштаб не может подтверждать такие данные оперативно. Это сильнейший вызов для такого демократического и открытого общества, как в Украине.
Добавим, что на Бахмутском направлении успешный штурм ВСУ. Оккупанты отступают и теряют свои позиции.