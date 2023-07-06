Енергоатом попередив про загрозу масштабної аварії на ЗАЕС через дії окупантів

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Відмова російських окупантів переводити п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції в стан "холодний зупин" може призвести до аварії та викиду радіації.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Енергоблок №5 був введений в експлуатацію понад 34 роки тому. В Енергоатомі повідомили, що для підтримки безпечної роботи блоків обов’язково повинні проводитися обслуговування та ремонт.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну енергоблок №5 ЗАЕС працював на енергетичних рівнях потужності, а з вересня 2022 року окупаційна адміністрація станції підтримує його роботу в стані "гарячий зупин". Уже понад рік загарбники свідомо порушують низку основних вимог до експлуатації енергоблока, серед яких ігнорування планового графіка техобслуговування систем безпеки, саботаж проведення капремонтів обладнання реакторного відділення та поточного ремонту тепломеханічного, електротехнічного обладнання турбінного відділення й систем керування енергоблоком", — йдеться у повідомленні.

До того ж під час окупації ЗАЕС було вичерпано термін експлуатації частини обладнання, яке підлягає негайній заміні. В Енергоатомі додали, що комплекс порушень має серйозні наслідки та збільшує ризик відмови систем, які можуть призвести до аварійної ситуації.

Допис Енергоатому. Фото: скриншот

Допис Енергоатому. Фото: скриншот

Енергоатом повідомляв про ще одну загрозу на ЗАЕС, однак видалив допис

Сьогодні, 7 липня, Енергоатом повідомляв, що російські окупанти хочуть створити нову загрозу на Запорізькій атомній електростанції. Вони планують перевести енергоблок №4 у стан "гарячого зупину".

Після опублікування повідомлення Енергоатом видалив допис та з часом опублікував уточнену заяву. Новини.LIVE зв'язалися з пресслужбою компанії та з'ясували, чому це сталося.

Як пояснили в Енергоатомі, інформація щодо нової загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС не підтвердилася. Тому було ухвалено рішення видалити повідомлення із офіційних сторінок компанії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.