Энергоатом предупредил об угрозе масштабной аварии на ЗАЭС из-за действий оккупантов

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Отказ российских оккупантов переводить пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "холодный остановки" может привести к аварии и выбросу радиации.

Об этом сообщает Энергоатом.

Читайте также:

Угроза аварии на ЗАЭС

Энергоблок №5 был введен в эксплуатацию более 34 лет назад. В Энергоатоме сообщили, что для поддержания безопасной работы блоков обязательно должно проводиться обслуживание и ремонт.

"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, энергоблок №5 ЗАЭС работал на энергетических уровнях мощности, а с сентября 2022 года оккупационная администрация станции поддерживает его работу в состоянии "горячей остановки". Уже более года захватчики сознательно нарушают ряд основных требований к эксплуатации энергоблока, среди которых игнорирование планового графика техобслуживания систем безопасности, саботаж проведения капремонтов оборудования реакторного отделения и текущего ремонта тепломеханического, электротехнического оборудования турбинного отделения и систем управления энергоблоком", — говорится в сообщении.

К тому же во время оккупации ЗАЭС был исчерпан срок эксплуатации части оборудования, подлежащего немедленной замене. В Энергоатоме добавили, что комплекс нарушений имеет серьезные последствия и увеличивает риск отказа систем, которые могут привести к аварийной ситуации.

Пост Энергоатома. Фото: скриншот

Пост Энергоатома. Фото: скриншот

Энергоатом сообщал о еще одной угрозе на ЗАЭС, однако удалил сообщение

Сегодня, 7 июля, Энергоатом сообщал, что российские оккупанты хотят создать новую угрозу на Запорожской атомной электростанции. Они планируют перевести энергоблок №4 в состояние "горячей остановки".

После опубликования сообщения, Энергоатом удалил пост и со временем опубликовал уточненное заявление. Новини.LIVE связались с пресс-службой компании и выяснили, почему это произошло.

Как объяснили в Энергоатоме, информация о новой угрожающей ситуации на Запорожской АЭС не подтвердилась. Поэтому было принято решение удалить сообщение с официальных страниц компании.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.