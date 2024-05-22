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Естонія надасть Україні гуманітарну допомогу на понад 650 млн євро — на що спрямують

22 травня 2024 12:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українці у прифронтових регіонах отримають гуманітарну допомогу від Естонії
Очільник МЗС Маргус Цахкна. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство закордонних справ Естонії виділить ще понад 650 тисяч євро на потреби України. Ця допомога буде призначена для підтримки потреб освіти у прифронтових областях.

Про це пише Postimees у середу, 22 травня.

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Так, гуманітарна допомога від Естонії на загальну суму 656 447 євро призначена насамперед для підтримки потреб освіти в прифронтових районах і дітей, що там проживають.

З них 352 695 євро будуть використані в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найуразливіших регіонах: для поліпшення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.

А за решту коштів некомерційне об'єднання Mondo організує літні табори післяшкільної освіти для дітей Запорізької області та надасть підтримку психічного здоров'я українців.

"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх домівок. Наш обов'язок — всіляко підтримувати їх", — наголосив очільник МЗС Маргус Цахкна.

У міністерстві додали, що у 2024 році близько 14,6 млн осіб в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги — найгострішою ця потреба буде в прифронтових районах.

Раніше в уряді Естонії почали обговорювати можливість відправити контингент естонських військ в західні регіони України. Таке рішення може допомогти замінити українських військових, які працюють в тиловій логістиці і натомість зможуть вирушити на фронт.

Також ми писали, що  прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країнам-членам НАТО не варто боятися можливого відправлення військових до України. На її думку, це не втягне Альянс у війну з Росією.

Естонія
українці
гуманітарна допомога
війна в Україні
фронт

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