Украинцы в прифронтовых регионах получат гуманитарную помощь от Эстонии

Глава МИД Маргус Цахкна. Фото: EPA

Министерство иностранных дел Эстонии выделит еще более 650 тысяч евро на нужды Украины. Эта помощь будет предназначена для поддержки потребностей образования в прифронтовых областях.

Об этом пишет Postimees в среду, 22 мая.

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Так, гуманитарная помощь от Эстонии на общую сумму 656 447 евро предназначена прежде всего для поддержки нужд образования в прифронтовых районах и проживающих там детей.

Из них 352 695 евро будут использованы в рамках деятельности некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в самых уязвимых регионах: для улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.

А за остальные средства некоммерческое объединение Mondo организует летние лагеря послешкольного образования для детей Запорожской области и поддержит психическое здоровье украинцев.

"Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в частности в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному покиданию тысячами уязвимых людей своих домов. Наш долг — всячески поддерживать их", — подчеркнул глава МИД Маргус Цахкна.

В министерстве добавили, что в 2024 году около 14,6 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи — острейшей эта потребность будет в прифронтовых районах.

Ранее в правительстве Эстонии обсуждали возможность отправить контингент эстонских войск в западные регионы Украины. Такое решение может помочь заменить украинских военных, которые работают в тыловой логистике и смогут отправиться на фронт.

Также мы писали, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам-членам НАТО не стоит бояться возможной отправки военных в Украину. По ее мнению, это не втянет Североатлантический союз в войну с Россией.