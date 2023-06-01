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"Это не скоро закончится": окупант розповів, що відбувається біля Лиману та Кремінної

1 червня 2023 19:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Это не скоро закончится": окупант розповів, що відбувається біля Лиману та Кремінної
Російські окупанти на війні в Україні Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський окупант розповів своєму другу про складну ситуацію біля Лимана та Кремінної. Він поскаржився на втрати особового складу та своє командування.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Про що говорив окупант

Військовослужбовець РФ розповів, що після штурму живими залишилися лише шість людей із 90. За його словами, російські новини обманюють про ситуацію на фронті. Окупант заявив, що війна закінчиться не скоро.

Перехоплена розмова окупанта:

— Ну, цей хлопець, який він штурмовиком, він каже, десь там Кремінна, чи, десь там, він каже, 90 з чимось осіб там якусь х**ню брали, нах*й, вийшли шість осіб живих всього, *баний в рот. Вони п**араси, відправили — ті по краях і спереду у нас стоять, а нас, каже, з боків як у*бали, нах*й, шість осіб всього встигли вискочити і п**дец! Усіх поклали, нах*й! — сказав окупант.

— Так завжди, — відповів співрозмовник.

— Тут і командири ще тупі, каже, бл*. Йому тут пояснюєш так от, нах*й, а він, бл*, йому пох*й! Ідіть, — окупант.

— По телефону нічого розповідати не буду, потім так розповім, що твориться. Тут п**дец коїться, — співрозмовник.

— Ну, я розумію! Х*лі, по новинах все не показують. Кажуть, що все гарно та пухнасто, — окупант.

— Там взагалі гарно все, нах*й. Новини ми слухаємо — **ать, і сміємося щодня, нах*й, — співрозмовник.

— Я зараз так, коли передають там, де ти, нах*й. Подивлюся, бл*, що там коється. Там щось останнім часом там ж*па якась була, — окупант.

— Ну, під Червоний Лиман, — співрозмовник.

— Так-так, саме хотів сказати, що там сили стягують дох*я. Що там хочуть робити на прорив. Я думаю, ну ніх*я собі! Якраз і ти там, бл* — окупант.

— Так, вони тут, нах*й, по лісу бригадами розділилися, нах*й, — співрозмовник.

— ДРГ-шники *башать зараз. Ось, на розі пацанів вирізали, нах*й, ось, днями, нах*й, уночі, бл*, — окупант.

— В сенсі? Та ти що? — співрозмовник.

— Ну так, мінометників тут, метрів напевно, 500 від нас, нах*й, — окупант.

— Вони, нах*й, спали, мабуть, і не бачили, нах*й, — співрозмовник.

— І весь бліндаж, нах*й. А х*лі, ходять там снайпер-х**пер, вони в бригаді перешльопали, нах*й — окупант.

— *банний, може, бл*, скінчилося б уже скоріше і х*лі на ній сидиш? — співбесідник.

— Та ну, нах*й, це не скоро закінчиться. Тут просто п**дець! Це не та війна. У нас геть, пацани всі, які в Чечні були, кажуть, *бать, куди ми потрапили, нах? Швидше б, нах*й, додому і все, і нах*й звідси. Сюди хто приїде, нах*й. Вони ось, нах*й, х*лі, яка війна: зверху летять, нах*й, "пташки" *бані, скидають воки-х**кі, все. Тут, бл*, заступаєш ввечері, нах*й, тільки на небо, нах*й, і голову, бл*, з нього не опускаєш, нах*й. Навіть ці дрони-камікадзе *бані, він просто летить, нах*й. Все тепло побачив, крапку, падає на нього і все, розумієш? — окупант.

Нагадаємо, російський окупант розповів дочці про величезні втрати на фронті. Він заявив їй, що міг також бути "200-им". Дочка повідомила, що готує звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

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