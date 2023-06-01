"Это не скоро закончится": оккупант рассказал, что происходит возле Лимана и Кременной

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российский оккупант рассказал своему другу о сложной ситуации возле Лимана и Кременной. Он пожаловался на потери личного состава и свое командование.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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О чем говорил оккупант

Военнослужащий РФ рассказал, что после штурма живыми остались только шесть человек из 90. По его словам, российские новости обманывают о ситуации на фронте. Оккупант заявил, что война закончится не скоро.

Перехваченный разговор оккупанта:

— Ну, этот парень, который он штурмовиком, он говорит, где-то там Кременная, что ли, где-то там, он говорит, 90 с чем-то человек там какую-то х**ню брали, нах*й, вышли шесть человек живых всего, *баный в рот. Они п**арасы, отправили — те по краям и спереди у нас стоят, а нас, говорит, с боков как у*бали, нах*й, шесть человек всего успели выскочить и п**дец! Всех положили, нах*й! — сказал оккупант.

— Так всегда, — ответил собеседник.

— Здесь и командиры еще тупорылые, говорит, бл*. Ему тут объясняешь так вот, нах*й, а он, бл*, ему пох*й! Идите, — оккупант.

— По телефону ничего рассказывать не буду, потом так расскажу че творится. Тут п**дец че творится, — собеседник.

— Ну да, я понимаю! Х*ли, по новостям-то все не показывают. Говорят, что все красиво и пушисто, — оккупант.

— Там вообще красиво все, нах*й. Новости мы слушаем — **ать, и смеемся каждый день, нах*й, — собеседник.

— Я сейчас так, когда передают там, где ты, нах*й. Посмотрю, бл*, что там творится. Там че-то в последнее время там ж*па какая-то была, — оккупант.

— Ну, под Красный Лиман, — собеседник.

— Да-да, как раз хотел сказать, что там силы стягивают дох*я. Что там хотят на прорыв делать. Я думаю, ну них*я себе! Как раз и ты там, бл*, — оккупант.

— Да, они тут, нах*й, по лесу бригадами разделись, нах*й, — собеседник.

— ДРГ-шники *башат сейчас. Вот, на углу пацанов вырезали, нах*й, вот, на днях, нах*й, ночью, бл*, — оккупант.

— В смысле? Да ты че? — собеседник.

— Ну да, минометчиков тут, метров наверное, 500 от нас, нах*й, — оккупант.

— Они, нах*й, спали, наверное, и не видели, нах*й, — собеседник.

— И весь блиндаж, нах*й. А х*ли, ходят там снайпер-х**пер, они в бригаде перешлепали, нах*й, — оккупант.

— *банный, может, бл*, закончилось бы уже скорей и х*ли на ней сидишь? — собеседник.

— Да ну, нах*й, это не скоро закончится. Тут просто п**дец! Не та война. У нас вон, пацаны все, которые в Чечне были, говорят, *бать, куда мы попали, нах*й? Быстрее бы, нах*й, домой и все, и нах*й отсюда. Сюда х*й кто приедет, нах*й. Они вот, нах*й, х*ли, какая война: сверху летят, нах*й, "птички" *баные, скидывают воки-х**ки, все. Тут, бл*, заступаешь вечером, нах*й, только на небо, нах*й, и голову, бл*, с него не опускаешь, нах*й. Даже эти дроны-камикадзе *баные, он просто летит, нах*й. Все — тепло увидел, точку, падает на него и все, понимаешь? — оккупант.

Напомним, российский оккупант рассказал дочери об огромных потерях на фронте. Он заявил ей, что мог также быть "200-тым". Дочь сообщила, что готовит обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.