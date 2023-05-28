"Очень много погибших": оккупант жалуется дочери на катастрофические потери

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российский оккупант рассказал дочери об огромных потерях на фронте. Он заявил ей, что мог также быть "200-тым". Дочь сообщила, что готовит обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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О чем говорил оккупант

Российский военный отреагировал на информацию дочери о неудачном штурме оккупантов. Она рассказала, что погибло очень много россиян. По словам захватчика, он тоже мог быть уже мертвым. Дочь также сказала, что готовит обращение к Владимиру Путину относительно выплат военным РФ.

Перехваченный разговор оккупанта:

— Короче, сегодня писали в группе о том, что в начале марта штурмовики неудачно штурмовали, очень много погибших в шторме. Очень много, около 60-ти, 60 на "200-тых", — говорит дочь оккупанта.

— Я бы мог быть в этом числе, — сказал захватчик.

— Нет, слава богу, ты не там, — дочь.

— Время придет и нас отправят, — оккупант.

— Не отправят вас, знаешь, почему? Потому что мобилизовали мобилизованных, собирали для укрепления, для подстраховки тыла вот короче. Вы и будете сидеть в окопах. Только добровольно, только с добровольного согласия могут отправить. Галя, смотрю, сегодня выложила фотку подписала: "Мы тобой гордимся, ждем, любим тебя, ты герой наш ЧВК "Вагнер". Денис у нее все, ушел в "Вагнер". Может быть конечно это глупо, но почему-то многие люди считают, что это место, где можно заработать денег, — дочь.

— С одной стороны оно так и есть, — оккупант.

— Ценой своей жизни? — спросила дочь.

— Кому-то везет, кому-то не везет, — захватчик.

— Вот вас насильно мобилизовали. Я короче, отправлять обращение к президенту? По теме какие полож..., чтоб они мне дали письменно ответ: "Какие положены выплаты мобилизованным, находящимся на территории Украины и участвующим в боевых действиях", — дочь.

— Просто на территории, — оккупант.

— Не надо писать про боевые действия, просто находящимся на территории Украины? — дочь.

— Да, на территории "СВО", — ответил захватчик.

Напомним, российский оккупант просит родителей выслать ему деньги из-за отсутствия обеспечения. Он жалуется, что у солдат совсем ничего нет.

Также мы писали, что украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российский военный ехал в Воронеж, а приехал на первую линию фронта.