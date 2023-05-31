Колосальні втрати та оточення в Кремінній — ГУР перехопило розмову окупантів

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

Військовослужбовці РФ все частіше скаржаться на колосальні втрати через безглузді рішення командування. Окрім того, окупанти панічно заявляють, що ЗСУ взяли їх в оточення у Кремінній, Луганська область.

Відповідну розмову перехопило ГУР.

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Перехоплена розмова окупантів

— Сьогодні до нас донесли таку х*йову інформацію, — в них всі люди пішли! В низх зараз просто йдуть батальйонами, ешелонами, я х*й знає, як це взагалі можливо, але вчора я своїми очима бачив — ми просто включили задню передачу, нах*й. І не два кілометри, як ми вперед пройшли, ми рівно десять кілометрів відійшли назад, нах*й. А якщо зараз ми так стоїмо і думаємо, завтра Кремінній (Луганська область. — Ред.), післязавтра, п*зда прийде цьому поселенню. Вони (ЗСУ. — Ред.) його просто заберуть. Вони все вже в кільце взяли. Ми зараз з*бались, короче, звідти. Теж все покинули, тому що вони йдуть просто угрупованнями, нах*й. Так, ми, звичайно, на "передку" тупцюємо, але бл*ть, яка перша штурмова бригада, нах*й? — запитує окупант, — Ми сьогодні зі штурмовиками зустрілись і кажемо: "Хлопці, поясніть нам за цю х*йню", а вони кажуть:"Пацани, вам п*здець в цьому житті везе! Ви і так в очку стоїте, де ви взагалі не повинні стояти, а вас ще в штурмову бригаду в*бали". А це ще й перша лінія — перша штурмова. У випадку нападу укропів навіть не першими штурмовики йдуть, а ми, зрозумів? — виказує все наболіле загарбник своєму товаришу.

— Та, мабуть, тому що вас мало і нічого звідти не залишилось. Вони, напевне, не знають що робити, — припускає друг окупанта.

— Короче, привезли московських позавчора. От ми поговорили і приїжджають три машини БТРа, нах*й, забиті добровольцями. Кажуть: "Хлопці, поясніть їм як потрібно рухатись". Ми, короче, просто сіли дупою на сніг і я кажу:"Ви що, бл*ть, товариш майор. Потрібно відводити вам людей, тут нас всіх покладуть". Вони привезли 175 людей на одну позицію! Навіть не по лінії, а на одну! Нас як розізлило, нах*й. І від цих хлопчаків залишилось 100, якщо не 90, бл*ть. В них ні окопів — вони до нас застрибали. "Пташка" то бачить і як давай нас просто знищувати. В мене куртка — це суцільний друшляк. Я бл*ть не розумію, як мені вчора пощастило. В мене бронік — куточки загнулись, нах*й. Розумієш, у них офіцер теж мобік *банутий. Він взяв їх в рядок виставив, по п'ять метрів одне від одного відділив, каже: "Стійте, хлопці, тримайте оборону", а в них ні окопів, ніх*я, і кожному по магазину, уявляєш? Прийшли штурмовики, бл*ть, — розповідає майже крізь сльози російський військовий.

— Не здивований, бл*ть. Ну, як би через інтернет писали, бл*ть, що звідти наступ очікується. Ти бачиш, наші то ніх*я паніку не хочуть роздувати, нічого ж толком не говорять. Теж так, знаєш, інформацію там трішки візьмеш, тут трішки дізнаєшся. Я не знаю там, Пригожин теж з кимось там, бл*ть заївся. Щось в них зброї не вистачає, боєприпасів, пишуть. Я взагалі не розумію, що відбувається — якась маячня сивої кобили, бл*ть. Розумієш, кричать: "У нас все є", бл*ть, так, а чого не в*бати тоді. Потрібно вже п*здячити! І не тут закидати, а як мінімум, в Польщу, тому що там зараз все готують, нах*й. Вони стягнули туди свої навчальні центри, так туди і треба бити, — ділиться думками співбесідник окупанта.

— Звичайно, — погоджується з ним загарбник.

Нагадаємо, нещодавно ГУР перехопило розмову, де російський військовий розповів, як їхав до Воронежа, а опинився на першій лінії фронту в Україні.