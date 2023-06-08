Підтоплення Миколаївщини: є інформація про загиблого

Підтоплення Миколаївської області. Фото: google

У результаті підриву окупантами Каховської ГЕС на Миколаївщині, села Снігурівська, Широківська та Горохівська стали підтопленими. На цей час повідомляється про одну загиблу особу.

Про це повідомляє начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Читайте також:

Уже зафіксовано першу жертву на Миколаївщині від стихійної катастрофи — 53-річного чоловіка із села Василівка, який відмовився від евакуації та заплатив за це своїм життям.

Місцеві поліцейські знаходяться у постійній готовності, використовуючи плавзасоби для патрулювання затоплених територій та пошуку осіб, що потребують допомоги.

"Ситуація на контролі. Звертаюсь до місцевих мешканців, якщо ви потребуєте будь-якої допомоги, одразу телефонуйте 102. Та в жодному разі не нехтуйте можливістю евакуюватися на безпечні території", — зазначив Сергій Шайхет.

Нагадаємо, рівень води в Миколаєві через підрив Каховській ГЕС уже піднявся до +101 см. Критичний показник для міста +105 см. Як додав мер Миколаєва, на нижній набережній у центрі міста через підйом води почали утворюватись провали. Вже двоє людей мало в них не потрапили.

Зазначимо, за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.

Також ми писали, що Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область. Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підтоплення регіону та відвідав переправу, де відбувається евакуація населення підтопленого району Херсона.