Эвакуация людей и водоснабжение: Зеленский на Николаевщине

Зеленской во время рабочей поездки в Николаевскую область. Фото: Офис Президента Украины

Во время рабочей поездки в Николаевскую область, Президент Украины Владимир Зеленский доложили о прогрессе в ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Глава государства посетил главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, которая была затоплена в результате подрыва дамбы.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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На встрече обсуждались неотложные меры, которые были приняты властями для обеспечения питьевой воды местным жителям. Президент также получил информацию о долговременных решениях, направленных на обеспечение города Николаева питьевой водой.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о ситуации с подтоплением населенных пунктов в регионе. Для эвакуации граждан были предприняты соответствующие меры, а на местах работают спасатели и представители власти.

Эвакуация людей в Николаевской области. Фото: Офис Президента Украины

Спасатели работают в подтопленных общинах Николаевской области. Фото: Офис Президента Украины

Людей снабжают необходимыми продуктами питания. Например, в Снигиревской общине создан штаб, работающий в круглосуточном режиме для ликвидации последствий катастрофы. Кроме того, в Николаеве были организованы пункты приема граждан, эвакуированные из Херсонской области.

Напомним, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Николаевской области, территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин стали подтопленными. В настоящее время сообщается об одном погибшем лице.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.