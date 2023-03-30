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Евакуаційна група поліції "Білі янголи Луганщини" розпочинає свою роботу: деталі

30 березня 2023 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Працівник поліції
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Евакуаційна група поліції "Білі янголи Луганщини" розпочинає роботу. Вона працюватиме в деокупованих населених пунктах.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

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Деталі

"Рішення про створення спеціалізованої групи прийнято з урахуванням складності ситуації в селах та селищах Луганщини, які щодня перебувають під ворожими обстрілами", — йдеться у повідомленні.

Майже місяць поліцейські у складі групи "Білі янголи Луганщини" удосконалювали свої знання з правил проведення евакуаційних заходів. Вони пройшли спеціалізовану підготовку з тактичних дій та надання домедичної допомоги пораненим. 

Основні завдання поліції "Білі янголи Луганщини":

  • Евакуація населення з місць, наближених до районів активних бойових дій;
  • евакуація постраждалих з місця обстрілу;
  • супровід та доставка гуманітарної допомоги громадянам, що проживають в прифронтових населених пунктах. 

"У розпорядженні поліцейських автомобілі підвищеної прохідності, та сучасні засоби надання екстреної домедичної допомоги. Екіпажі оснащені захисними комплектами — касками та бронежилетами, для захисту громадян під час евакуації", — розповіли в ОВА.

Вже сьогодні, 30 березня, поліцейські вирушають до небезпечних районів для надання допомоги населенню Луганської та сусідніх областей.

Белые ангелы Луганской области

Белые ангелы Луганской области

Белые ангелы Луганской области

Белые ангелы Луганской области

Нагадаємо, російські окупанти нищать будинки та залишки інфраструктури у деокупованих селах Луганської області. У Новопскові загарбники мародерять у будинках евакуйованих мешканців, а у так званій "ЛНР" — обіцяють зробити три сміттєзвалища.

Також ми писали, 24 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення трьох міських військових адміністрацій у Луганській області.

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