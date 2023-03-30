Евакуаційна група поліції "Білі янголи Луганщини" розпочинає свою роботу: деталі

Працівник поліції

Евакуаційна група поліції "Білі янголи Луганщини" розпочинає роботу. Вона працюватиме в деокупованих населених пунктах.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

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"Рішення про створення спеціалізованої групи прийнято з урахуванням складності ситуації в селах та селищах Луганщини, які щодня перебувають під ворожими обстрілами", — йдеться у повідомленні.

Майже місяць поліцейські у складі групи "Білі янголи Луганщини" удосконалювали свої знання з правил проведення евакуаційних заходів. Вони пройшли спеціалізовану підготовку з тактичних дій та надання домедичної допомоги пораненим.

Основні завдання поліції "Білі янголи Луганщини":

Евакуація населення з місць, наближених до районів активних бойових дій;

евакуація постраждалих з місця обстрілу;

супровід та доставка гуманітарної допомоги громадянам, що проживають в прифронтових населених пунктах.

"У розпорядженні поліцейських автомобілі підвищеної прохідності, та сучасні засоби надання екстреної домедичної допомоги. Екіпажі оснащені захисними комплектами — касками та бронежилетами, для захисту громадян під час евакуації", — розповіли в ОВА.

Вже сьогодні, 30 березня, поліцейські вирушають до небезпечних районів для надання допомоги населенню Луганської та сусідніх областей.

Нагадаємо, російські окупанти нищать будинки та залишки інфраструктури у деокупованих селах Луганської області. У Новопскові загарбники мародерять у будинках евакуйованих мешканців, а у так званій "ЛНР" — обіцяють зробити три сміттєзвалища.

Також ми писали, 24 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення трьох міських військових адміністрацій у Луганській області.