Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы Луганской области" начинает свою работу: детали
Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы Луганской области" начинает работу. Она будет функционировать в деоккупированных населенных пунктах.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
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"Решение о создании специализированной группы принято с учетом сложности ситуации в селах и поселках Луганской области, которые ежедневно находятся под вражескими обстрелами", — говорится в сообщении.
Почти месяц полицейские в составе группы "Белые ангелы Луганской области" усовершенствовали свои знания по правилам проведения эвакуационных мероприятий. Они прошли специализированную подготовку по тактическим действиям и оказанию медицинской помощи раненым.
Основные задачи полиции "Белые ангелы Луганской области":
- Эвакуация населения из мест, приближенных к районам активных боевых действий;
- эвакуация пострадавших с места обстрела;
- сопровождение и доставка гуманитарной помощи гражданам, проживающим в прифронтовых населенных пунктах.
"В распоряжении полицейских автомобили повышенной проходимости и современные средства предоставления экстренной домедицинской помощи. Экипажи оснащены защитными комплектами — касками и бронежилетами, для защиты граждан во время эвакуации", — рассказали в ОВА.
Уже сегодня, 30 марта, полицейские отправляются в опасные районы для оказания помощи населению Луганской и соседних областей.
Напомним, российские оккупанты уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах Луганской области. В Новопскове захватчики мародерят в домах эвакуированных жителей, а в так называемой "ЛНР" — обещают сделать три свалки.
Также мы писали, 24 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании трех городских военных администраций в Луганской области.