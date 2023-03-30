Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы Луганской области" начинает свою работу: детали

Сотрудник полиции

Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы Луганской области" начинает работу. Она будет функционировать в деоккупированных населенных пунктах.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Подробности

"Решение о создании специализированной группы принято с учетом сложности ситуации в селах и поселках Луганской области, которые ежедневно находятся под вражескими обстрелами", — говорится в сообщении.

Почти месяц полицейские в составе группы "Белые ангелы Луганской области" усовершенствовали свои знания по правилам проведения эвакуационных мероприятий. Они прошли специализированную подготовку по тактическим действиям и оказанию медицинской помощи раненым.

Основные задачи полиции "Белые ангелы Луганской области":

Эвакуация населения из мест, приближенных к районам активных боевых действий;

эвакуация пострадавших с места обстрела;

сопровождение и доставка гуманитарной помощи гражданам, проживающим в прифронтовых населенных пунктах.

"В распоряжении полицейских автомобили повышенной проходимости и современные средства предоставления экстренной домедицинской помощи. Экипажи оснащены защитными комплектами — касками и бронежилетами, для защиты граждан во время эвакуации", — рассказали в ОВА.

Уже сегодня, 30 марта, полицейские отправляются в опасные районы для оказания помощи населению Луганской и соседних областей.

Напомним, российские оккупанты уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах Луганской области. В Новопскове захватчики мародерят в домах эвакуированных жителей, а в так называемой "ЛНР" — обещают сделать три свалки.

Также мы писали, 24 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании трех городских военных администраций в Луганской области.