У Луганській області окупанти нищать будинки та залишки інфраструктури в деокупованих селах

Російські окупанти

Російські окупанти нищать будинки та залишки інфраструктури у деокупованих селах Луганської області. У Новопскові загарбники мародерять у будинках евакуйованих мешканців, а у так званій "ЛНР" — обіцяють зробити три сміттєзвалища.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

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У суботу, 25 березня, військові рф вели безуспішні наступальні дії поблизу Кремінної та Білогорівки.

"Останнім часом ворог проявляє активність на Луганщині. Минула доба не стала виключенням. Вже декілька тижнів поспіль там зафіксовані найінтенсивніші артилерійські обстріли з боку росіян. Крім того, для підтримки наступів противник залучає бронетехніку, яку наші військові регулярно нищать", — розповів виконуючий обов’язки начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Він повідомив, що окупанти обстріляли Стельмахівку, Макіївку, Невське, Діброву та Білогорівку.

У Невському російські війська вдарили із реактивних систем залпового вогню по житлових будинках, один з яких зазнав значних руйнувань. На щастя, люди не постраждали.

"Почастішали випадки, коли ворог відкриває вогонь по автошляхам між населеними пунктами, аби ускладнити населенню пересуватися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення трьох міських військових адміністрацій у Луганській області.

Також ми писали, що на Луганщині окупанти зазнають масштабних втрат. З 17 по 21 березня кількість смертей серед поранених загарбників різко зросла, також збільшилась кількість ліжко-місць у наявних шпиталях.

Додамо, російські загарбники активізували заходи з мобілізації на Луганщині, а тим часом їм доводиться відкривати все нові госпіталі для поранених на фронті. Також росіяни під приводом боротьби з диверсантами розграбовують домівки місцевих жителів.