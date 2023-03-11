Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Евакуюючись в інше місто, можна оформити догляд за родичем: деталі arrow

Евакуюючись в інше місто, можна оформити догляд за родичем: деталі

11 березня 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Евакуація
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У разі евакуації родичів на безпечну територію в період військового стану, вони можуть оформити соціальний догляд за своїми близькими, наприклад, за слабкою бабусею. Мінсоцполітики розробило спрощений механізм надання соціальних послуг в екстрених ситуаціях, який почав діяти з квітня, що дає змогу отримати стаціонарний догляд та інші соціальні послуги незалежно від місця проживання.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Читайте також:

Догляд за родичами

Місцеві органи влади можуть делегувати постачальникам соціальних послуг повноваження щодо оформлення медичних карт, переведення пенсій, видачі довідок про доходи та відновлення документів. Щоб почати надавати допомогу якнайшвидше, евакуйовані люди, які втратили здатність до самообслуговування, можуть бути прийняті на догляд до соціальної установи за заявою або заявою супроводжуючих осіб.

У разі кризової ситуації головне — надати допомогу постраждалим у найкоротші терміни, надавши їм дах над головою, одяг, харчування, транспортні, консультаційні послуги, психологічну підтримку та догляд.

"Головне в кризовій ситуації якнайшвидше почати надання допомоги, щоб людина в найкоротші терміни отримала дах над головою, одяг, харчування, транспортні, консультаційні послуги, психологічну підтримку, догляд", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що примусову евакуацію лише однієї дитини неможливо розробити у законодавчому плані. В цей час розглядається варіант вивезення неповнолітньої особи разом з одним із батьків.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:57 Пакистан готовий передати Україні 44 танки: за якої умови

12:54 ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до рф, — Bloomberg

12:50 Медики Одещини отримали нове обладнання для порятунку життів

Новина з фото

12:47 Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє мирних жителів

Новина з фото

12:46 "Знаю, що ми вистоїмо": Зеленський показав потужні фото українських захисників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:39 Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео

12:30 ​​​​​​​Італія розпочала операцію з порятунку мігрантів, які на човнах припливли з Африки

12:27 Латвійському політикові, який облаяв делегацію росії в ОБСЄ, загрожує суд: подробиці

12:23Усик та Ф'юрі домовилися провести бій за титул абсолютного чемпіона світу, — WBA

12:20 В Одесі лікарі швидкої врятували чоловіка від самогубства

Новина з відео

12:39 Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео

Новина з відео

12:04 ​​​​​​​Тероборонці показали, в яких умовах відбувається евакуація поранених з Бахмута

Новина з відео

11:32 Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за бій, але є умова

Новина з відео

09:45 Скабєєва лякає росіян штучно вирощеними у лабораторіях бандерівцями із підвищеним рівнем русофобії

Новина з відео

08:55 ​​​​​​​Під москвою сталася масштабна пожежа на заводі пластику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:45 Віктор Коваленко став героєм матчу з "Інтером"

Новина з відео

08:40 Українські музиканти не можуть виїхати за кордон після скандалу з коміком Щегелем

Новина з відео

22:32 На Netflix покажуть фільм про український борщ: деталі

Новина з відео

21:20 Зеленський розповів учасникам американського форуму, як живуть українці в умовах війни

Новина з відео

20:33Зеленський розповів про засідання Ставки та потреби України на фронті

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Актуальне по темі

None 11 Березень 12:57

Пакистан готовий передати Україні 44 танки: за якої умови

None 11 Березень 12:48

ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до рф, — Bloomberg

None 11 Березень 12:44

Медики Одещини отримали нове обладнання для порятунку життів

None 11 Березень 12:46

"Знаю, що ми вистоїмо": Зеленський показав потужні фото українських захисників

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB