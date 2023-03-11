Евакуюючись в інше місто, можна оформити догляд за родичем: деталі

Евакуація

У разі евакуації родичів на безпечну територію в період військового стану, вони можуть оформити соціальний догляд за своїми близькими, наприклад, за слабкою бабусею. Мінсоцполітики розробило спрощений механізм надання соціальних послуг в екстрених ситуаціях, який почав діяти з квітня, що дає змогу отримати стаціонарний догляд та інші соціальні послуги незалежно від місця проживання.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Догляд за родичами

Місцеві органи влади можуть делегувати постачальникам соціальних послуг повноваження щодо оформлення медичних карт, переведення пенсій, видачі довідок про доходи та відновлення документів. Щоб почати надавати допомогу якнайшвидше, евакуйовані люди, які втратили здатність до самообслуговування, можуть бути прийняті на догляд до соціальної установи за заявою або заявою супроводжуючих осіб.

У разі кризової ситуації головне — надати допомогу постраждалим у найкоротші терміни, надавши їм дах над головою, одяг, харчування, транспортні, консультаційні послуги, психологічну підтримку та догляд.

"Головне в кризовій ситуації — якнайшвидше почати надання допомоги, щоб людина в найкоротші терміни отримала дах над головою, одяг, харчування, транспортні, консультаційні послуги, психологічну підтримку, догляд", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що примусову евакуацію лише однієї дитини неможливо розробити у законодавчому плані. В цей час розглядається варіант вивезення неповнолітньої особи разом з одним із батьків.