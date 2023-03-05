Эвакуация жителей Бахмута: сколько людей осталось в городе

Город Бахмут

Эвакуация из прифронтового города Бахмут сильно сократилась. В настоящее время в городе находится 4500 человек.

Об этом сообщил заместитель мэра города Александр Марченко в комментарии CNN.

Эвакуация людей из Бахмута

Александр Марченко рассказал, что ежедневно из Бахмута эвакуируют от пяти до десяти человек, в то время как во время пика эвакуации из города вывозили до 600 человек.

"Противник разрушает все дотла, бьет по многоэтажным домам, жилому сектору. Есть авианалеты, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы. Враг бьет по городу из всего, что может", — сказал заммэра.

Он добавил, что в городе сейчас живут от 4000 до 4500 человек. Их трудно убедить эвакуироваться, поскольку большинство из них "боятся, что им некуда ехать и не с кем ехать".

Также чиновник рассказал, что сейчас в городе остались четыре медработника.

Напомним, 4 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте. По его словам, ситуация вокруг города-крепости тяжелая, но контролируемая.

Также под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Добавим, аналитики ISW в ежедневном отчете рассказали, что ВСУ пытаются помешать российскому передвижению в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути ухода кафиров на запад. Об этом свидетельствует разрушение двух критически важных мостов в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка и один на трассе Хромово — Бахмут.

Также мы писали, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.

Фото: сайт полиции Донбасса