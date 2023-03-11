Эвакуируясь в другой город, можно оформить уход за родственником: детали

Эвакуация

В случае эвакуации родственников на безопасную территорию в период военного положения, они могут оформить социальный уход за своими близкими, например, за слабой бабушкой. Минсоцполитики разработало упрощенный механизм предоставления социальных услуг в экстренных ситуациях, который начал действовать с апреля, что позволяет получить стационарный уход и другие социальные услуги независимо от места жительства.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Уход за родственниками

Местные органы власти могут делегировать поставщикам социальных услуг полномочия по оформлению медицинских карт, переводу пенсий, выдаче справок о доходах и восстановлению документов. Чтобы начать оказывать помощь как можно скорее, эвакуированные люди, потерявшие способность к самообслуживанию, могут быть приняты на уход в социальное учреждение по заявлению или заявлению их сопровождающих лиц.

В случае кризисной ситуации главное — оказать помощь пострадавшим в кратчайшие сроки, предоставив им крышу над головой, одежду, питание, транспортные, консультационные услуги, психологическую поддержку и уход.

"Главное в кризисной ситуации — как можно скорее начать оказание помощи, чтобы человек в кратчайшие сроки получил крышу над головой, одежду, питание, транспортные, консультационные услуги, психологическую поддержку, уход", — говорится в сообщении.

Напомним, что принудительную эвакуацию только одного ребенка невозможно разработать в законодательном плане. В настоящее время рассматривается вариант вывоза несовершеннолетнего лица вместе с одним из родителей.