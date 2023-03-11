Эвакуируясь в другой город, можно оформить уход за родственником: детали
В случае эвакуации родственников на безопасную территорию в период военного положения, они могут оформить социальный уход за своими близкими, например, за слабой бабушкой. Минсоцполитики разработало упрощенный механизм предоставления социальных услуг в экстренных ситуациях, который начал действовать с апреля, что позволяет получить стационарный уход и другие социальные услуги независимо от места жительства.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
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Уход за родственниками
Местные органы власти могут делегировать поставщикам социальных услуг полномочия по оформлению медицинских карт, переводу пенсий, выдаче справок о доходах и восстановлению документов. Чтобы начать оказывать помощь как можно скорее, эвакуированные люди, потерявшие способность к самообслуживанию, могут быть приняты на уход в социальное учреждение по заявлению или заявлению их сопровождающих лиц.
В случае кризисной ситуации главное — оказать помощь пострадавшим в кратчайшие сроки, предоставив им крышу над головой, одежду, питание, транспортные, консультационные услуги, психологическую поддержку и уход.
"Главное в кризисной ситуации — как можно скорее начать оказание помощи, чтобы человек в кратчайшие сроки получил крышу над головой, одежду, питание, транспортные, консультационные услуги, психологическую поддержку, уход", — говорится в сообщении.
Напомним, что принудительную эвакуацию только одного ребенка невозможно разработать в законодательном плане. В настоящее время рассматривается вариант вывоза несовершеннолетнего лица вместе с одним из родителей.