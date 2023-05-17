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"Фарш лежить": окупант розповів про самопідрив солдата під наркотиками

17 травня 2023 20:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Фарш лежить": окупант розповів про самопідрив солдата під наркотиками
Російський військовий-окупант на танку. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Головне управління розвідки перехопило чергову розмову військових РФ. Цього разу окупант розповів, що залишилось від іншого солдата після самопідриву.

Про це повідомляє ГУР.

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Що відомо

За словами Головного управління розвідки, один із військовослужбовців РФ здійснив самопідрив у стані наркотичного спʼяніння.

Окупанти жахаються — від нього лишився лише фарш.

Деталі перехопленої розмови

— Подумали, що у вікно прилетіло, а він, бл**ь, весь там: кишки, фарш лежить. Все, от, що я бачив, —шокований окупант розповідає.

— Та ніхто його не душив, ми коли тіло виносили, зрозумів, воно, бл**ь, ну парувало, — каже окупант. 
— Тому що він, бл**ь, під солями був, візьміть кров на аналізи! — розповідає військовий РФ. 
— Він мені все говорив, коли ми ходили з ним: впадло йти на басейн, давай один одному руки поламаємо, і лежатимемо відпочивати, — шокує розповідями російський солдат. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми із забороненими речовинами. За його словами, президент РФ наркозалежний.

Також Буданов розповів, чи є у його оточенні російські агенти

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