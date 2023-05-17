"Фарш лежит": оккупант рассказал о самоподрыве солдата под наркотиками

Российский военный-оккупант на танке. Фото: росСМИ

Главное управление разведки перехватило очередной разговор военных РФ. На этот раз оккупант рассказал, что осталось от другого солдата после самоподрыва.

Об этом сообщает ГУР.

Читайте также:

Что известно

По словам Главного управления разведки, один из военнослужащих РФ совершил самоподрыв в состоянии наркотического опьянения.

Оккупанты ужасаются — от него остался только фарш.

Детали перехваченного разговора

— Подумали, что в окно прилетело, а он, бл**ь весь там: кишки, фарш лежит. Все, вот, что я видел, — шокированный оккупант рассказывает.

— Да никто его не душил, мы когда тело выносили, понял, оно, бл**ь, ну паровало, — говорит оккупант.

— Потому что он, бл**ь, под солями был, возьмите кровь на анализы! – рассказывает военный РФ.

— Он мне все говорил, когда мы ходили с ним: впадло идти на бассейн, давай друг другу руки поломаем, и будем отдыхать, — шокирует рассказами российский солдат.

Напомним, ранее мы писали, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависим.

Также Буданов рассказал, есть ли в его окружении российские агенты.