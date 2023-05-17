"Фарш лежит": оккупант рассказал о самоподрыве солдата под наркотиками
Главное управление разведки перехватило очередной разговор военных РФ. На этот раз оккупант рассказал, что осталось от другого солдата после самоподрыва.
Об этом сообщает ГУР.
Что известно
По словам Главного управления разведки, один из военнослужащих РФ совершил самоподрыв в состоянии наркотического опьянения.
Оккупанты ужасаются — от него остался только фарш.
Детали перехваченного разговора
— Подумали, что в окно прилетело, а он, бл**ь весь там: кишки, фарш лежит. Все, вот, что я видел, — шокированный оккупант рассказывает.
— Да никто его не душил, мы когда тело выносили, понял, оно, бл**ь, ну паровало, — говорит оккупант.
— Потому что он, бл**ь, под солями был, возьмите кровь на анализы! – рассказывает военный РФ.
— Он мне все говорил, когда мы ходили с ним: впадло идти на бассейн, давай друг другу руки поломаем, и будем отдыхать, — шокирует рассказами российский солдат.
Напомним, ранее мы писали, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависим.
Также Буданов рассказал, есть ли в его окружении российские агенты.