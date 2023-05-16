"Ты хоть прячься там": дружина окупанта влаштувала істерику через наступ ЗСУ

Російський окупант зі зброєю. Фото: росЗМІ

Дружина російського окупанта влаштувала істерику через наступальні дії українських військових. Вона закликала співрозмовника ховатися.

Чергове перехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Дружина росіянина заявила, що українські військові наступають по всьому кордону. Вона каже, що треба ховатися і ні в якому разі не геройствувати. За її словами, російські солдати дуже бояться.

Пряма мова дружини окупанта

Воювати? Ой господи. А Ахмат цей, кадировці? Ох, йолки палки;

Ой господи. Та вони по всьому фронту каже, хохли наступають, по всій межі. Усіх тягнуть, ой господи;

Ти хоч це, ховайся. Не висовуйся. Геройствувати не треба в жодному разі, як говорили солдати в окопах під себе ср*ть, але голову не висовують;

Боже мій, до чого дожили. Будь обережний, бувай.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила розмову мешканців окупованого Сєвєродонецька, де вони скаржаться на викрадення людей "вагнерівцями". Крім того, окупанти незаконно привласнюють автомобілі.

Також ми писали, що російський окупант розповів про небажання воювати і низький морально-психологічний стан мобілізованих у своєму підрозділі. Загарбник також говорив про громадян РФ, які попередньо відбували покарання у місцях позбавлення волі.

Додамо, Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. На цей раз українські захисники зафіксували, як військовий РФ скаржиться на підписання контракту замість нього. І "тепер вилізти не може".